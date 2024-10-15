البث المباشر مشاهدة مباراة العراق وكوريا الجنوبية يلا شوت في تصفيات كأس العالم 2026 اليوم الثلاثاء

يحل المنتخب العراقي ضيفًا على نظيره الكوري الجنوبي اليوم، الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، في مباراة من العيار الثقيل ضمن الجولة الرابعة من الدور الثالث في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026. يتصدر المنتخبان المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط لكل منهما، مما يجعل اللقاء حاسمًا ومثيرًا لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الانتصار والانفراد بصدارة المجموعة.

موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية

تُقام المباراة على ملعب يونغين سبورتس بارك في كوريا الجنوبية، وستنطلق في تمام الساعة:

2:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة، المملكة العربية السعودية، والعراق.

3:00 عصرًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وكوريا الجنوبية

يمكن متابعة مباراة العراق وكوريا الجنوبية عبر قناة بي إن سبورتس، التي تبث على القمر الصناعي سهيل سات ونايل سات. فيما يلي بيانات التردد الخاصة بالقناة:

اضغط هنا لمشاهدة مباراة العراق وكوريا الجنوبية بث مباشر في تصفيات كأس العالم

اضغط هنا لمشاهدة مباراة العراق وكوريا الجنوبية بث مباشر في تصفيات كأس العالم

القمر الصناعي : سهيل سات

: سهيل سات التردد : 10810

: 10810 الاستقطاب : أفقي

: أفقي معدل الترميز : 27500

: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2

كما سيتم نقل المباراة عبر مجموعة قنوات الكأس القطرية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن مشاهدة المباراة عبر تطبيق TOD وخدمة بي إن كونكت. يُذكر أنه لا توجد قناة مفتوحة تنقل المباراة، وما يُشاع عن وجود بث مجاني غير صحيح.

معلق مباراة العراق وكوريا الجنوبية

سيكون التعليق على مباراة العراق وكوريا الجنوبية مميزًا من قبل معلقين بارزين، حيث أسندت قناة بي إن سبورتس التعليق إلى المعلق أحمد البلوشي، بينما سيقوم مصطفى ناظم العلوان بالتعليق على المباراة عبر قنوات الكأس القطرية.