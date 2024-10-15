مصرع شخص انهارت عليه حفرة داخل منزله أثناء التنقيب عن الآثار بقليوب

لقي شخص مصرعه، إثر انهيار حفرة داخل منزل مكون من 4 أدوار بشارع جانب من سيدي العراقي بقرية بلقس دائرة مركز شرطة قليوب، كان قد حفرها للتنقيب عن الآثار داخل منزله، ما تسبب في حدوث تصدعات بالمنزل، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لانتقال الجثمان.

مصرع شخص انهارت عليه حفرة داخل منزله أثناء التنقيب عن آثار بقليوب

وتلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية ، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة قليوب، بانهيار حفرة داخل منزل بشارع جانبي من سيدي العراقي بقرية بلقس دائرة المركز، وأسفرت عن وفاة صاحب المنزل.

علي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث انهيار حفرة بمدخل منزل مكون من 4 أدوار، بشارع جانبي من سيدي العراقي بقرية بلقس دائرة المركز، وأسفر الحادث عن مصرع صاخب المنزل ويدعي "سامح ص ح"، صاحب المنزل والقائم بأعمال الحفر، وتبين حدوث تصدعات بالمنزل بسبب أعمال الحفر، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لانتشال الجثمان من داخل الحفرة.

وعلي الفور كلف رئيس مجلس مدينة قليوب لجنة المنشآت الأيلة للسقوط بالانتقال للمنزل ومعاينته وسرعة إصدار تقرير بشأن حالته الفنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

محاكمة شقيقين لاتهامهم بقتل شخص بالقناطر الخيرية

كما تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، اليوم الثلاثاء، محاكمة شقيقين لاتهامهم بقتل شخص باستخدام "فرد روسي"، وذلك خلال مشادة بين المتهمين والمجنى عليه تطورت لمشاجرة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، للاستعداد والمرافعة.

تعقد الجلسة ؛ برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب،

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7187 لسنة 2024 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1232 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "عيد س ع"، 47 سنة، خفير، وشقيقه "رزق س ع"، 50 سنة، خفير، هارب، ومقيمان عزبة الخيمى دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، لأنهما فى يوم 19 / 3 / 2024، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، قتلا عمدًا المجنى عليه أمير إبراهيم إبراهيم، بغير سبق إصرار ولا ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أشهر سلاح – "فرد روسي" - وأطلق صوب المجنى عليه عيار نارى استقر ببطنه قاصدًا إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق، والتى أودت بحياته حال تواجد الثانى على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح نارى غير مششخن (فرد روسي)، كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل فى السلاح النارى موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهما فى حيازتها أو إحرازها.