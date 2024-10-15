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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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مستشار بالأكاديمية العسكرية: خسائر العدو في معركة المزرعة الصينية هائلة

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

قال اللواء الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، إن معركة المزرعة الصينية كانت أشرس المعارك، وخسائر العدو الإسرائيلي كانت هائلة وغير طبيعية، مشيرا إلى أن انتصارات أكتوبر  المجيد تعد درة التاريخ الحديث المصري، إذ إن جميع المحللين الاستراتيجين في العالم على اختلاف آرائهم شهدوا ببراعة التخطيط والتنفيذ في حرب أكتوبر.

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التخطيط العسكري والخداع الإستراتيجي - حرب أكتوبر العظيمة نموذجا.. ندوة بجامعة المنيا

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نائب محافظ الدقهلية يشهد احتفالية بذكري انتصارات حرب أكتوبر المجيده

معركة المزرعة الصينية

وأضاف «ربيع»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الفترة التي كانت قبل معركة المزرعة الصينية سبقها أحداث هامة للغاية جعلت العدو الإسرائيلي يلتفت إلى هذه المزرعة ولكنه فشل في تحقيق أهدافه،

الجيش الإسرائيلي

وأشار مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا إلى، أن قدرة الجيش الإسرائيلي حينها والردع الاستراتيجي والجيش الذي لا يقهر سقطت بعبور القوات المصرية لقناة السويس.

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