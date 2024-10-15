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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

ضمن فعاليات اسبوع القاهرة السابع للمياه

توقيع مذكرة تعاون بين الري ونيجيريا الإتحادية في إدارة الموارد المائية

بوابة الوفد الإلكترونية

وقع الدكتور هاني سويلم  وزير الموارد المائية والرى ، والمهندس جوزيف أوتسيف وزير الموارد المائية والصرف الصحي بجمهورية نيجيريا الإتحادية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال إدارة الموارد المائية، وذلك ضمن فعاليات اسبوع القاهرة السابع للمياه ، واسبوع المياه الافريقى التاسع.

 

وأشار الدكتور سويلم إلى أن المذكرة تهدف لتوطيد العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين ، وتعزيز التعاون المشترك فى مجال إدارة الموارد المائية .

وأكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع كافة الدول الافريقية الشقيقة لخدمة قضايا المياه والمناخ ، خاصة خلال فترة رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) ، مؤكدا على أهمية التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة فى التعامل مع تحديات المياه والمناخ التى تواجه العديد من دول القارة الإفريقية .

وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون بين البلدين فى مجالات:

 ( تطوير الري -  تشغيل وصيانة المنشآت المائية - مكافحة الحشائش المائية فى المجارى المائية بإستخدام الطرق الميكانيكية والبيولوجية - تقنيات الري الحديث - التنبؤ بالفيضان والجفاف - إدارة مخاطر الفيضان - تكنولوجيا حصاد الامطار - إدارة المياه الجوفية - حوكمة الموارد المائية - التكيف مع تغير المناخ فى قطاع المياه - مراقبة نوعية المياه ) ، وتعزيز التعاون فى مجال البحث العلمى .

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