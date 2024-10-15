توقيع مذكرة تعاون بين الري ونيجيريا الإتحادية في إدارة الموارد المائية

ضمن فعاليات اسبوع القاهرة السابع للمياه

وقع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى ، والمهندس جوزيف أوتسيف وزير الموارد المائية والصرف الصحي بجمهورية نيجيريا الإتحادية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال إدارة الموارد المائية، وذلك ضمن فعاليات اسبوع القاهرة السابع للمياه ، واسبوع المياه الافريقى التاسع.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن المذكرة تهدف لتوطيد العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين ، وتعزيز التعاون المشترك فى مجال إدارة الموارد المائية .

وأكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع كافة الدول الافريقية الشقيقة لخدمة قضايا المياه والمناخ ، خاصة خلال فترة رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) ، مؤكدا على أهمية التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة فى التعامل مع تحديات المياه والمناخ التى تواجه العديد من دول القارة الإفريقية .

وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون بين البلدين فى مجالات:

( تطوير الري - تشغيل وصيانة المنشآت المائية - مكافحة الحشائش المائية فى المجارى المائية بإستخدام الطرق الميكانيكية والبيولوجية - تقنيات الري الحديث - التنبؤ بالفيضان والجفاف - إدارة مخاطر الفيضان - تكنولوجيا حصاد الامطار - إدارة المياه الجوفية - حوكمة الموارد المائية - التكيف مع تغير المناخ فى قطاع المياه - مراقبة نوعية المياه ) ، وتعزيز التعاون فى مجال البحث العلمى .