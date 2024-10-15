بالرغم من رحيله.. جوميز مازال متمسك بضم إيجاريا

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تمسك جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك حتى الآن بضم اللاعب الإنجليزي أوفي إيجاريا بالرغم من توجيه إدارة النادي الشكر له ورحيله عن مصر بعد أيام قليلة من وصوله.



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن هناك جلسة جمعت جوميز بحسين لبيب رئيس نادي الزمالك طلب خلالها المدير الفني مرة أخرى ضم اللاعب.

وأضاف شبانة بأن رد لبيب جاء قاطعا للمدير الفني باستحالة ضم ايجاريا دون اختباره فنيا وبدنيا إضافة إلى أن اللاعب هو من قرر الرحيل فجأة قبل الانتهاء من تقييمه ورفضه الخضوع للاختبار بالرغم من إعلان النادي مسبقا قبل وصوله عن ذلك.

الزمالك يشكر اللاعب أوفي إيجاريا

حرص نادي الزمالك على تقديم الشكر للاعب أوفي إيجاريا، على الفترة التي قضاها مع الفريق وذلك من خلال بيان رسمي أثصدرة النادي اليوم جاء كالأتي:

" ‏يتقدم نادي الزمالك بخالص الشكر والتقدير للاعب أوفي إيجاريا، على الفترة التي قضاها مع الفريق، ويؤكد مسؤولو النادي على تقديرهم واحترامهم للاعب ".

وأضاف: " ويشكر نادي الزمالك اللاعب على تفهمه لسياسة القلعة البيضاء بخصوص تدعيمات الفريق في الموسم الجديد، ويؤكد مسؤولو النادي أن اختيار الصفقات الجديدة من اختصاصات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالتنسيق مع مجلس الإدارة، من أجل دعم الفريق بالشكل الأمثل في الفترة المقبلة".

وكان اللاعب الإنجليزي قد خاض فترة اختبار قصيرة مع الزمالك وشارك فيها بمباراة الأبيض الودية ضد بتروجت أمس الخميس، وانتهت بخسارة الفريق بنتيجة 2-1.

وكشف النادي عن أسباب عدم التعاقد مع اللاعب، حيث أكد أن أوفي إيجاريا أراد توقيع العقود خلال 48 ساعة، ولكن النادي طلب قضاءه فترة لا تقل عن 10 أيام لمتابعته بشكل جيد قبل التوقيع.