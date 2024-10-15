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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

عاجل.. مقتل إسرائيلي وإصابة 5 آخرين جراء إطلاق نار قرب أسدود

حادث اطلاق النار
حادث اطلاق النار

قتل اسرائيلي، وأصيب خمسة آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار وقعت قرب أسدود في أراضي عام 1948م ، وفقًا لـ"وفا".


ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، "فإن التقارير الأولية تشير إلى مقتل إسرائيلي متأثرا بجروحه الحرجة، وإصابة خمسة آخرين بجروح في إطلاق نار بموقعين جنوب أسدود"، فيما جرى إطلاق النار على المنفذ، ولم تعرف طبيعة إصابته بعد.
فيما أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42,344، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 99,013 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن استشهاد 55 مواطنا، وإصابة 329 آخرين

 

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