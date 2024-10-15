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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

القادسية السعودي يفاوض البرتغالي فيتوريا

فيتوريا
فيتوريا

دخل نادي القادسية السعودي في مفاوضات مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، الذي تولى تدريب منتخب مصر سابقًا، للحصول على خدماته في حال تم إقالة المدرب الإسباني ميتشيل جونزاليس.

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فقد أقيل فيتوريا من منصبه مع المنتخب المصري في فبراير الماضي بعد خسارته أمام الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا بركلات الترجيح.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن القادسية يخطط لإعادة فيتوريا إلى الدوري السعودي، حيث تم عقد اجتماع معه في الأيام الأخيرة. يأتي ذلك في ظل تذبذب مستويات ونتائج الفريق تحت قيادة جونزاليس، مما يفتح المجال للإقالة.

كان فيتوريا أيضًا ضمن المرشحين لتدريب نادي أهلي جدة، إلا أن النادي لم يتخذ خطوة حاسمة في هذا الاتجاه نظرًا لعدم إقالة المدرب الألماني ماتياس يايسله بعد.

على صعيد النتائج، حقق ميتشيل مع القادسية ثلاثة انتصارات في الدوري هذا الموسم، بما في ذلك الفوز على الأهلي والفتح والرائد، بينما خسر أمام الشباب والرياض وتعادل مع الأخدود. يذكر أن ميتشيل قاد الفريق للصعود إلى الدوري السعودي بعد موسم ناجح في دوري يلو.

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