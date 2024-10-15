طريقة عمل حساء العدس والكينوا لمرضى سرطان الثدي

يوجد العديد من الوصفات المثالية والمفيدة لصحة المرأة والتى تحميها من الإصابة بمختلف الأمراض مثل سرطان الثدي.

ويأتي العدس في مقدمة الوصفات اللذيذة المناسب في الأيام الباردة كما انه يحتوى على العديد من الفوائد الصيحة للجسم لانه مصدر هام للبروتين والألياف.

وفي السطور التالية نقدم لكٍ طريقة تحضير حساء العدس والكينوا لمرضى سرطان الثدي بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- عدس اخضر : نصف كوب

- عدس أحمر : نصف كوب

- كينوا : نصف كوب

- البصل : 1 حبة (كبير ومفروم)

- الثوم : 3 فصوص (مفروم)

- الكمون : ملعقة صغيرة

- الكزبرة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الكركم : ملعقة صغيرة

- مرق خضار : 2 كوب

- طماطم : علبة (مقطعة إلى مكعبات، غير مصفاة)

- كزبرة خضراء : حزمة (طازجة ومفرومة)

طريقة التحضير

في قدر كبير، اخلطي العدس، الكينوا، البصل، الثوم، الكمون، الكزبرة، الكركم، ومرق الخضار.

يُغلى المزيج على نار عالية، ثم تُخفّف النار ويُترك على نار هادئة لمدة 30 دقيقة، أو حتى ينضج العدس والكينوا.

أضيفي الطماطم المقطعة والكزبرة وقدميها دافئة.