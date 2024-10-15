عاجل
عاجل حجز جلسة محاكمة المتهمين بتزييف سحر مؤمن زكريا للحكم
الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

إصابة إسرائيليان جراء إطلاق نار قرب أسدود

حادث اطلاق النار
حادث اطلاق النار

أصيب إسرائيليان، ظهر اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار وقعت قرب أسدود.

txt

نتنياهو: إسرائيل تتخذ قراراتها وفقًا لمصالحها الوطنية

txt

أستراليا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إسرائيل


ووفقًا لـ"وفا"، فإن التقارير الأولية أشارت إلى إصابة إسرائيليين، وُصفت جراح أحدهما بالحرجة، إثر إطلاق نار جنوب أسدود، في ظلّ الاشتباه بتنفيذ عملية إطلاق نار في موقعين.
كما أنه جرى إطلاق النار على المنفذ، ولم تعرف طبيعة اصابته بعد.
وعلى صعيد آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس، وحتّى صباح اليوم الثلاثاء، 25 مواطنا على الأقل من الضّفة.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن من بين المعتقلين فتاة من الخليل، كان الاحتلال قد اعتقل والدتها للضغط عليها لتسليم نفسها، فيما توزعت عمليات الاعتقال الأخرى على محافظات بيت لحم، نابلس، الخليل، قلقيلية، طولكرم، أريحا، والقدس.

يُشار إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على شعبنا في السابع من  اكتوبر 2023، ارتفعت إلى أكثر من 11 ألف و300 مواطن من الضّفة، بما فيها القدس.

 

مواد متعلقة

نتنياهو: إسرائيل تتخذ قراراتها وفقًا لمصالحها الوطنية

أستراليا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إسرائيل

حزب الله: نفذنا 33 عملية ضد إسرائيل خلال 24 ساعة

لبنان تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة ضد إسرائيل

«العشاء الأخير» ضربة المقاومة في قلب إسرائيل

حزب الله يستهدف قلب إسرائيل
الجريدة الورقية