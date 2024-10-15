إصابة إسرائيليان جراء إطلاق نار قرب أسدود

أصيب إسرائيليان، ظهر اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار وقعت قرب أسدود.



ووفقًا لـ"وفا"، فإن التقارير الأولية أشارت إلى إصابة إسرائيليين، وُصفت جراح أحدهما بالحرجة، إثر إطلاق نار جنوب أسدود، في ظلّ الاشتباه بتنفيذ عملية إطلاق نار في موقعين.

كما أنه جرى إطلاق النار على المنفذ، ولم تعرف طبيعة اصابته بعد.

وعلى صعيد آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس، وحتّى صباح اليوم الثلاثاء، 25 مواطنا على الأقل من الضّفة.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن من بين المعتقلين فتاة من الخليل، كان الاحتلال قد اعتقل والدتها للضغط عليها لتسليم نفسها، فيما توزعت عمليات الاعتقال الأخرى على محافظات بيت لحم، نابلس، الخليل، قلقيلية، طولكرم، أريحا، والقدس.

يُشار إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على شعبنا في السابع من اكتوبر 2023، ارتفعت إلى أكثر من 11 ألف و300 مواطن من الضّفة، بما فيها القدس.