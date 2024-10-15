النائب محمد زين الدين: كلمة الرئيس السيسي بعثت رسائل حاسمة للداخل والخارج

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد بعثت بمجموعة من الرسائل العاجلة والحاسمة للداخل والخارج مفادها أن مؤكدًا انها حملت رسائل مباشرة عدة للداخل والخارج مفادها أن أمن مصر واستقرارها والحفاظ على حدودها خط أحمر لا يمكن تجاوزه وأن قواتنا المسلحة الباسلة قادرة فى حفظ أمن مصر واستقرارها

وقال " زين الدين " فى بيان له أصدره اليوم : إن أكبر دليل على ذلك تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لجموع المصريين أن لديهم دولة قوية ومؤسسات قادرة على حماية الأمن القومي المصري وأن هذا يستوجب من الجميع الوقوف صفا واحدا خلف الدولة المصرية وفى نفس الوقت أهمية الوعى فيما يجرى من أحداث في المنطقة موجهاً تحية قلبية لكل المصريين على ثقتهم التامة فى السياسات الداخلية والخارجية للرئيس السيسى

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين : إن رسائل الرئيس السيسى عن أمن مصر واستقرارها كانت واضحة وحاسمة ولقيت تأييداً كبيراً وواسع النطاق من الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية مشيراً إلى أن الرئيس السيسى طمأن الشعب المصرى عندما أكد أن مصر قادرة على حماية أمنها القومي ولم ولن يستطيع أحد المساس بالسيادة المصرية، وذلك في ظل الظروف الجارية التي تمر بها المنطقة والتي سبق وحذرت منها الدولة المصرية وان الحلول العسكرية لن ينتج عنها سوى المزيد من الصراع في المنطقة.