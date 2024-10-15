ضمن مبادرة "بداية".. جامعة الأقصر تنظم ندوة تثقيفية عن "الهجرة غير شرعية"

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأقصر، تحت رعاية الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، بقيادة الدكتورة هناء حامد بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة اليوم الإثنين الموافق 14/10/2024م فعاليات الندوة التثقيفية للطلاب بعنوان " الهجرة غير الشرعية، وآليات المواجهة "في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك بكلية الفنون الجميلة.



وتأتي هذه الندوة فى إطار توجيهات الدكتورة صابرين عبد الجليل، بتكثيف الندوات وورش العمل فى هذا الصدد استكمالًا للجهود الوطنية في ضوء تبني مصر استراتيجية متكاملة للقضاء على الهجرة غير الشرعية، في ظل حرصها على تثقيف الشباب، من خلال التدريب والتأهيل والتشجيع على تنمية المشاريع وإيجاد فرص عمل وذلك لحماية الأسر والشباب الباحثين عن فرص عمل من أخطار الهجرة غير الشرعية ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أقيمت الندوة بإشراف الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور رمضان عبد المعتمد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور أحمد حسن محمود، الأستاذ بقسم الجرافيك بالكلية.

حاضر في الندوة الدكتورة عفاف عبد الباسط، مدرب الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، عضو المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، والمستشار محمود ابو الحجاج، مدير مكتب شكاوى المرأة، عضو المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر.

وفي بداية الندوة استعرض الدكتور رمضان عبد المعتمد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أهمية المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان) والتى تشمل عدة محاور لصناعة جيل قادر على تحمل المسؤولية من خلال الأفكار والمشاريع والمبادرات والدورات التدريبية لثقل المواهب من الشباب ودعم الابتكار، ولتقديم جيل من الخريجين مؤهل لسوق العمل.

فيما تحدثت الدكتورة عفاف عبد الباسط عن أسباب الهجرة غير الشرعية، والمشاكل المتعلقة بالهجرة والتى تمس الأسرة المصرية وتؤدى إلى التفكك الأسري، واستعرضت فيها الفرق بين الهجرة، والنزوح، واللجوء ومدي خطورة الهجرة الغير شرعية على المجتمع والشباب، مشيرة إلى أن قضية الهجرة الغير شرعية تعتبر واحدة من المشاكل الخطيرة التى يواجهها المجتمع المصري ويكون ضحيتها الشباب الذى يسعى لحلم الثراء السريع، فيقع الشباب في فخ الاتجار بالبشر.

واستعرضت مدرب الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة خلال الندوة؛ الفرص المتاحة أمام الشباب من مواقع وفرص عمل للتمكين الاقتصادى من خلال برنامج فرصة الذى يقدم التدريب والتأهيل لسوق العمل، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمبادرات والمشروعات التى تقدم الحلول للشباب في سوق العمل.

بينما أكد المستشار محمود ابو الحجاج أن من يتحايلون على القانون بأوراق غير رسمية لاستغلال ظروف الشباب عديمي الضمير، ويجب عدم الانسياق خلفهم باعتبار أن الهجرة الغير شرعية والسفر خارج مصر له ضريبة يتعرض لها الشباب من العبودية والاتجار بهم، مشيراً إلى أن الدولة تعمل جاهدة لتمكين الشباب وإتاحة فرص لهم حماية لكرامتهم .

وفي ختام الندوة استعرض الدكتور أحمد حسن، الأستاذ بقسم الجرافيك، نماذج ناجحة لشباب وخريجين من الكلية كنماذج يحتذي بها.

أشرف على تنفيذ الندوة الزهراء منصور، مكتب خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون الجميلة، كما شارك بالحضور كلاً من هنية محمود، من مكتب خدمة المجتمع بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، والدكتورة أسماء خليفة، دكتوراه الصحة النفسية.