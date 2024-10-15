الجنيدي يتابع انتظام الدراسة بمعاهد أولاد صقر

تابع الدكتور السيد الجنيدي، رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، صباح اليوم الثلاثاء، انتظام الدراسة بمعاهد إدارة أولاد صقر التعليمية، حيث تفقد مجمع معاهد تلراك، واطمأن على انتظام العملية التعليمية، والتقى بعدد من المعلمين والإداريين.

وخلال زيارته، وجه الدكتور السيد الجنيدي، رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، بضرورة التزام شيخ المعهد بالحضور قبل هيئة التعليم والطلاب، والانصراف بعدهم؛ لتحقيق القدوة للجميع.

وشدد رئيس منطقة الشرقية الأزهرية على عدم السماح لأي عضو من هيئة التعليم أو الجهاز الإداري بالمعهد بالخروج قبل انتهاء مدة العمل، مع التأكيد على ضرورة وضع آليات لتفعيل إستراتيجيات التعلم النشط، واستخدام وتوظيف المعامل والأجهزة المعملية وأجهزة الحاسب الآلي؛ بما يخدم العملية التعليمية.

وأكد رئيس المنطقة على أهمية تفعيل دور مشرفي الأدوار بالمعهد، للعمل على حسن سير اليوم الدراسي، وإلزام المشرفين بكتابة تقارير يومية عن السلبيات والإيجابيات ورفعها إلى شيخ المعهد، لوضع الحلول المناسبة للسلبيات، والعمل على تعزيز الإيجابيات.