ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري لـ 4.6 مليار دولار خلال يوليو 2024

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسجيل قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 4.60 مليــار دولار خـــلال شهر يوليو 2024 مقابل 3.89 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 18.3٪.

وأعلن المركزي للإحصاء، ارتفاع قيمـة الصـادرات بنسبـة 10.7٪ حيـث بلغـت 3.54 مليـار دولار خـلال شهــر يوليـــو 2024 مقابــل 3.20 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها “ملابس جاهزة بنسبة 37.4٪، منتجــات بــترول بنسبـة 98.5%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبـة 36.8 ٪، لدائن باشكالها الاوليه بنسبه 3.2 ٪”.

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يوليو 2024 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا “البترول الخام بنسبة 62.6 %، اسمدة بنسبة 61.0%، قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد بنسبة 34.2٪، مصنوعات من لدائن بنسبه 0.1 %”.

وارتفعــت قيمــة الــواردات بنسبـة 14.9٪ حيــث بلغــت 8.14 مليــار دولار خـــلال شهــر يوليو 2024 مقابــــل 7.08 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا “منتجات البترول بنسبــه 83.6%، الغاز الطبيعى بنسبة 210.1%، مواد أوليه من حديد او صلب بنسبــة 49.4 %، أدوية ومحضرات صيدله بنسبــة 7.9%”.

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا “قمح بنسبة 5.3 %، سيارات ركوب بنسبة 26.8 ٪، ذرة بنسبة 16.7 %، فول الصويا بنسبة 12.4 %”.