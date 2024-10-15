جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية مجانية لقرية الطيبة

نظمت إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمستشفى البيطري التعليمي بكلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق، قافلة بيطرية مجانية لقرية الطيبة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تأتي عمل القافلة ضمن فعاليات الخطة السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام ٢٠٢٤-٢٠٢٥، ومبادرة بداية الرئاسية لتنمية الموارد البشرية.

نُفذت القافلة تحت إشراف الدكتور نصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية، وبمتابعة الدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع مدير إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، وبمشاركة استشاري المستشفى البيطري التعليمي بقيادة الدكتور يسرى عبد الفتاح عبد المقصود مدير المستشفى البيطري التعليمي، والدكتور إبراهيم الشبراوى شوالى، والدكتور أحمد علاء الدين أحمد صفوت.

وخلال أعمال القافلة، تم الكشف على ١٦٣ حالة حيوانات، و١٩٨٧ حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض بالمجان في إطار مساهمة الجامعة في البرامج الرئاسية التنموية، ولمساعدة المواطن الشرقاوي في النهوض بمستواه المعيشي، وتنمية الثروة الحيوانية.

يشار إلى أن تنظيم القوافل البيطرية المجانية يأتي مطابقاً للخطة الإستراتيجية للكلية والجامعة كمطلب لمعايير الجودة والاعتماد، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القرى الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية، والأدوية اللازمة، وتصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية، والتي تعد مصدراً للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.