شرطة الكهرباء تضبط 2744 قضية سرقة تيار

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى بوزارة الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (1536) قضية متنوعة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (2744) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

أقدم ميكانيكي على قتل حماه بعزبة أبو عدس، التابعة لقرية دبركي بمركز منوف في محافظة المنوفية، وذلك بعد أن خنقه وقفز به في مسقاة مياه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ميكانيكي يقتل والد زوجته بالمنوفية |لهذا السبب

وتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف يفيد ورود بلاغ مقتل شخص داخل مسقاة عزبة أبو عدس بقرية دبركي التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية للتحقيق في الحادث لبدء التحقيق والإجراءات القانونية.

وبالانتقال والفحص تبين إقدام ميكانيكي على قتل حماه، بعد أن خنقه من الخلف وقفز به في مسقاة عزبة أبو عدس التابعة لقرية دبركي، بسبب الخلافات العائلية، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى العام تحت تصرف جهات التحقيق.

ونجحت قوة أمنية من مركز شرطة منوف في إلقاء القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، للخلافات العائلية وحررت وحدة المباحث المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الحادث.

كما تقدم أهالي منطقة مصر القديمة بالقاهرة، ببلاغ للأجهزة الأمنية، يفيد انبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية بالمنطقة، على الفور انتقل رجال مباحث القسم إلى محل البلاغ وتبين أن هناك جثة في حالة تعفن رمي.

البداية كانت بتلقي أجهزة الامن بالقاهرة، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بالعثور على جثة مسن يبلغ من العمر 69 عامًا، كان يقيم بمفرده.

تبين من التحريات، أن وُجدت الجثة مسجاة على مقعد في غرفة الصالة، في حالة تعفن رمي، حيث كان يرتدي شورت فقط، كما عُثر بجواره على متعلقاته الشخصية، وبدت الجثة خالية من أي إصابات ظاهرية.

وفق تحريات، التي أجراها رجال مباحث القسم من المعاينة الأولية، تبينت سلامة منافذ الشقة، مما يشير إلى عدم وجود تدخل خارجي في الحادث.

بسؤال شقيق المتوفي، أقر بأنه كان يعاني من أمراض مزمنة مثل الضغط والسكر، ولم يشتبه في وفاته جنائياً.