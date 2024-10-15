انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية بسوهاج

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن بدء فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا والسمنة والتقزم" لدي طلاب مدارس المرحلة الإبتدائية بمحافظة سوهاج و ذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي و التربية والتعليم و الأزهر الشريف

ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو العرشي مدير إدارة الرعاية الأساسية و مسئول المبادرات الرئاسية بمحافظة سوهاج

أن المبادرة تعمل علي اجراء المسح الطبي لطلاب المرحلة الإبتدائية من خلال قياس الوزن والطول و نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية وفي حال اكتشاف حالات تعاني من أعراض سوء التغذية يتم إحالتها إلي عيادات الربط التابعة للتأمين الصحي والموجودة بجميع مراكز المحافظة لإستكمال الفحوصات وإجراءات العلاج وصرف العلاج والمتابعة عن طريق تسليمهم كارت متابعة به جميع البيانات الخاص بالطالب وحالته وما تم له والعلاج المنصرف ومتابعتهم دورياً حتي الشفاء تمام . وتتم جميع تلك الإجراءات ضمن المبادرة الرئاسية بالمجان تماماً