وزيرة التنمية المحلية تتابع مع الوزارات التحضيرات الجارية للمنتدي الحضري العالمي

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إجتماعاً مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية والدكتورة رانيا هداية، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمنسق العام المنتدي الحضري العالمي لمتابعة الترتيبات الجارية لأعمال استضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة والمقرر انعقادها بمدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل ، وذلك بحضور كل من ممثلي وزارات الإسكان والخارجية والثقافة وقيادات وزارة التنمية المحلية ومسئولي الشركة المسئولة عن الدعاية والإعلان للمنتدي.

وشهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بالترتيبات الجارية لأعمال استضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، و الموقف الخاص بتوجيه الدعوات لكبار المسئولين الدوليين لحضور المنتدى، وكذا موقف التسجيل للمشاركين من مصر ودول العالم لحضور فعاليات المنتدي.

كما استعرض الاجتماع ملامح البرنامج المقترح لفعاليات المنتدى الحضري فيما يخص الجلسة الافتتاحية وبعض الملتقيات والجلسات التي سيتم تنظيمها و الفعاليات الثقافية على هامش انعقاد أعمال المنتدى، والموائد المستديرة، لمناقشة العديد من الموضوعات والملفات التي تتعلق بالتطوير الحضري والعمراني.

كما شهد اللقاء كذلك استعراض الموقف الخاص بالترتيبات اللوجستية والتنظيمية للمنتدي ، وما يتم في هذا الصدد من تنسيق وتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، لتيسير وتسهيل مختلف الإجراءات الخاصة بضيوف مصر من حضور المنتدى، كما تطرق الاجتماع كذلك إلي عرض بعض ملامح جدول الزيارات الميدانية التي سيقوم بها ضيوف المنتدي للتعرف علي التجربة المصرية العمرانية الرائدة ، وما تحقق من إنجازات مصرية في المجال الحضري على مدار الفترة الماضية.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بأهمية التنسيق المستمر بين كافة الوزارات والجهات المعنية للانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة باستضافة المنتدي الحضري بما يؤكد قدرة مصر على تنظيم واستضافة مثل هذه الأحداث والمناسبات الدولية رفيعة المستوى، ويعكس الوجه الحضاري لها ، مشيرة إلي أهمية الإعداد والتنسيق الجيد بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة وباقي الوزارات والجهات المعنية والشركة المنظمة فيما يخص جدول الزيارات الميدانية التي سيتم تنظيمها لضيوف المنتدي في المناطق الحضرية والتي شهدت تطوير خلال السنوات الماضية .

وخلال الاجتماع عرض الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تقريراً للجهود التي قامت بها المحافظة حتي الآن في إطار الاستعدادات لاستضافة المنتدي فيما يخص رفع كفاءة وتطوير بعض الطرق والمحاور المرورية المؤدية لمقر انعقاد المنتدي وكذا مسارات الزيارات الميدانية المقترحة للوفود المشاركة في المنتدي وتجهيز ساحتي انتظار بجوار مركز المنارة لاستقبال السيارات الخاصة بالضيوف .

وشدد محافظ القاهرة علي حرص المحافظة لتقديم كل الدعم اللازم ودعم جهود الوزارات والجهات المعنية لاخراج محافظة القاهرة بأفضل صورة ممكنة، كما استعرض الدكتور إبراهيم صابر لملامح الفاعليات الخاصة بأسبوع القاهرة الحضري والذي سيتم تنظيمه في اطار استضافة مصر للمنتدي الحضري العالمي ، وكذا ما قامت به المحافظة من توفير بعض وسائل الانتقال التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء ( صديقة للبيئة) ستكون جاهزة لنقل ضيوف المنتدي .

جدير بالذكر أن مصر ستكون أول بلد أفريقى يستضيف المنتدى الحضرى العالمى منذ الدورة الافتتاحية فى نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبو ظبى للدورة العاشرة، ويعد المنتدى المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية، التى تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة