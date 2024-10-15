أجمل 7 أدعية لصديقك المريض

هناك العديد من الأدعية للصديق الذي يمر بأزمة صحية، ومنها: اللهم إنّي أتوسّل إليك أن تُبعد عن صديقي المرض وتعافي جسده المنهك فلا أحد يقوى على ذلك إلّا أنت، يا قوي يا رحيم يا مجيب الدعوات وسامع الآهات. اللهم اشفِ صديقي من المرض وامنن عليه بالصحة والسلامة.

اللهم أبعد عن صديقي كلّ مكروه وعافه من المرض واصرف عنه الألم. ربّي إنّي لي صديقًا قد أتعبه المرض وأرقّته الآلام وقضّت مضجعه الأوجاع، أسألك يا ربّي أن تشفيه وأن تُعافيه وأن تكتب له الصحة ودوام العافية.

اللهم إنّي أرجوك أن تلطف بصديقي وأن ترحمه وأن تنظر إليه بعين الرأفة والإحسان، وأن تُذهب عنه جميع الأمراض وتخرجه من آلامه إلى واسع رحمتك وعظيم معافاتك إنّك على ذلك لقدير.

اللهم اشف صديقي شفاءً عاجلًا وارضَ عنه وارحمه وعافه واعفُ عنه واجعله من عبادك الصالحين المصلحين العاملين بسنّة نبيّك المشتغلين بنشر دينك، يا كريم يا رب.

إلهي إنّي لي صديقًا مريضًا لا أحد يعلم ما يُعاني وما يقاسي من الأوجاع والآلام إلّا أنت، أسألك يا ربّي أن تُخفّف عنه ما يجد، وأن تُكرمه بنفحاتٍ من رحمتك وعافيتك فلا يتعب بعد ذلك أبدًا.