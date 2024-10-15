بيان مهم بشان حالة الطقس اليوم الثلاثاء.. انخفاض في الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، على كافة الأنحاء، ونشهد بداية الانفراجة حيث تنخفض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (3-4 ) درجة، وسط توافر فرص سقوط الأمطار على عدد من المحافظات والمدن .

ورصدت خرائط الطقس تكون سحب متفرقة تقترب من مناطق مطروح، وفوكة، والضبعة، وسيدي براني، قد تصاحبها فرص لأمطار على بعض المناطق هناك.

ويكون الطقس اليوم حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة في الليل، ومائل للبرودة في أخر الليل وخلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، وتتوافر فيه فرص سقوط الأمطار على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

فيما حذرت خرائط الطقس من تكون شبورة مائية في الصباح على بعض الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية والطرق السريعة، وستصبح الشبورة كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

ورصدت خرائط الطقس من نشاط رياح معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية تنشط أحيانًا على المناطق المكشوفة.

بيان درجات الحرارة اليوم :

- القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 22

- السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 20

- جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 24

- شمال ووسط الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 19

- جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 23