مصدر يكشف للوفد الحالة الصحية للسائق المتسبب في حادث طريق الجلالة

كشف مصدر أمني، عن تفاصيل الحالة الصحية لسائق الأتوبيس المتسبب في حادث طريق الجلالة، والذي راح ضحيته 12 طالب وأصيب 32 آخرين جميعهم طلاب بجامعة الجلالة.

الحالة الصحية للسائق المتسبب في حادث طريق الجلالة

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن السائق المتسبب فى حادث طريق الجلالة يدعي مصطفي حسين، 35 سنة، فى حالة حرجة ومصاب بجروح متفرقة بالجسم وسحجات بالوجه.

وأوضحت وزارة الصحة أن المصابين تم نقلهم إلى مجمع السويس الطبي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، في ما يجري متابعة تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، من خلال تواجد الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، الذي وصل إلى المجمع الطبي، بتكليف من الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.



وتقدم الدكتور خالد عبدالغفار، بأصدق التعازي لأسر طلاب جامعة الجلالة الذين وافتهم المنية، إثر الحادث الأليم، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا التنسيق التام مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد الشناوي رئيس الجامعة، في إجراءات نقل الطلاب المتوفين، وتقديم الرعاية الطبية للمصابين.

حادث طريق الجلالة

وكشفت المعاينة أن سبب حادث طريق الجلالة، هو انقلاب أتوبيس خاص غير تابع للجامعة، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى انقلابه 3 مرات.

وكان مرفق الإسعاف بمحافظة السويس قد تلقى بلاغًا بانقلاب أتوبيس يقل طلابا بجامعة الجلالة، معظمهم من كلية الطب، في أثناء عودتهم بعد انتهاء اليوم الدراسي إلى منازلهم في القاهرة.

وعلى الفور، دفع الدكتور مينا فوزي، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة السويس، بـ 30 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المتوفين والمصابين إلى مجمع السويس الطبي.

وأعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير هيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، رفع حالة الطوارئ واستدعاء جميع الأطقم الطبية لعلاج المصابين.

وقال شهود عيان إن 12 طلاب لقوا مصرعهم في الحادث، وأصيب نحو 33 آخرين، وجارٍ حاليًا حصر الأعداد النهائية.