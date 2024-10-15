تامر هجرس: الصلاة تنظف الروح ولا أفوت الفجر نهائيا (فيديو)

قال الفنان تامر هجرس إنه يهتم جدًا بأداء صلاة الفجر في وقتها، لأن في ذلك الوقت كل شيء في الحياة هادئ وبدون صوت، وكأنها لحظة لا يوجد بها سوى الشخص مع ربنا.



وأضاف تامر هجرس، خلال لقاء خاص مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، «في اللحظة دي كأني ضغط على زرار انتظار للدنيا، ومفيش غير أنا وربنا، ولازم في الوقت ده أكون فايق، لأني بحس إني بنظف روحي يوميًا، بحاول أعمل كده كل يوم، لكن مش بعمل كده كل يوم».

الصلاة وقراءة القرآن تحقق الروحانية ونظافة البني آدم

وأوضح تامر هجرس، أن الصلاة بالنسبة له «ميديتيشن»، مشيرا إلى أنه يشعر بأن الصلاة وقراءة القرآن «كلام ربنا» يحقق الروحانية ونظافة البني آدم، و التأمل للحصول على الصفاء النفسي، ليست بالطريقة او المفهوم الأجنبي .

وأكد أنه يبذل مجهود لكي يصبح إيجابيا في حياته أو قريب الصلة من ربنا، ويسعى لفهم الدنيا، قائلاً: «لما اصحى الصبح وألقي الصباح على بني آدم بكسب ثواب فيه، ولما ابتسم في وجه بني آدم ماشي في الشارع معرفوش واتمنى له الخير واقوله السلام عليكم دي لوحدها لها معنى جميل جدًا».

قال الفنان تامر هجرس، إنه تخلص من عادة سيئة وحاول جاهدًا على أن تغادر حياته وهي العصبية وأيضاً صفة الغيرة بشكل كبير كونه شخص غيور للغاية، وتلك الصفة أنشأت من الأنا وهي صفة خطيرة في الشخص وخاصة في الوسط الفني.

وأضاف تامر هجرس، في تصريحات تليفزيونية: "بحب أسمع القرآن الكريم وأنا في الجيم بسمع أية معينة تريحني أو أدعية والأغاني بتقع مني وفي نفس الوقت بسهر وبخرج وأحيانًا بسمع أغاني لـ تامر حسني وعمرو دياب وشيرين عبد الوهاب ومحمد رمضان أغاني معينة ومحمود العسيلي وأنغام وأم كلثوم والقرآن بحب أسمعه بصوت ناصر القطامي والشيخ مشاري راشد".



وأشار "هجرس"، إلى أن البعض يعتقد بأنه شخص "رخم" وبعد ذلك يصبح لذيذ في التعامل، كما أن لو الشخص تعامل معه أكثر من مرة سوف يأخذ عنه طابع مختلف ويفضل صداقته، معقبًا "لو في حد تعامل معايا أكتر من مرة هيعرفني أكتر و يحبني".

وأردف تامر هجرس، أنه يتمنى تقديم شخصيات تاريخية ودينية في أعماله الفنية، وأهم شي في حياته هو فيلم "جوازة توكسيك" أو "شوجر دادي" هما فيلمان كوميديان وأراد أن يوصل رسالة معينة إيجابية للبعض من خلالهما.