غلق كلي لمنزل ومطلع القوس الغربي بالطريق الدائري

عينت الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنا مع تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع توسعة وتطوير الطريق الدائري فى المسافة من تقاطع طريق الإسكندرية الصحراوى وحتى طريق الواحات بالجيزة.

ويتطلب الأمر الغلق الكلي لمنزل ومطلع القوس الغربي، وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

- غلق منزل القوس الغربى القادم من المريوطية والمؤدى إلى طريق الإسكندرية الصحراوى اتجاه ميدان الرماية، على أن يكون البديل استكمال السير أعلى القوس الغربى ثم استخدام وصلة حازم حسن الكابلات ومنها إلى طريق الإسكندرية الصحراوى اتجاه ميدان الرماية.

- غلق مطلع القوس الغربى من طريق الإسكندرية الصحراوى للقادم من الإسكندرية فى اتجاه المريوطية على أن يكون البديل استكمال السير بطريق الإسكندرية الصحراوي، اتجاه ميدان الرماية ثم الدوران من ميدان الرماية للعودة إلى طريق الإسكندرية الصحراوى فى إتجاه الدائرى ثم استخدام مطلع القوس الغربى فى اتجاه المريوطية، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال يوميا لمدة (شهر) بدءا من الثلاثاء الموافق 15/10/2024 من الساعة 5،12 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقةـ لضمان أمن وسلامة المواطنين.