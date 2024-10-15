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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

عدلي القيعي يرحل رسميًا عن شركة الكرة وشخصية اقتصادية لرئاسة الشركة

عدلي القيعي
عدلي القيعي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، رحل عن منصبه وتقدم باستقالته في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

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وكان "+90"، انفرد في 7 أكتوبر الجاري، برحيل عدلي القيعي عن منصبه كرئيس لشركة الكرة، وإجراء تغييرات جذرية داخل الشركة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "قد يكون رئيس الشركة من خارج الوسط الرياضي، وسيكون عنصر اقتصادي نظرًا لدور الشركة، ورؤية المجلس عدم الحاجة لعنصر كروي".

وأضاف أمير هشام: "خالد عبدالقادر عضو شركة الكرة بالنادي الأهلي، رحل عن منصبه لظروف خاصة وعمل خاص به".

وقال: "أحمد حسام عوض عضو الشركة كان قريب من الرحيل لانتخابات اتحاد الكرة، ولكن الأمور تغيرت في الوقت الحالي، وقد يستمر في منصبه".

واختتم أمير هشام: "ما يخص أمير توفيق المدير التنفيذي، لم يتم اتخاذ قرار بشأنه اليوم عقب الجمعية العمومية، وقد يتم حسم موقفه غدٍ عقب اجتماع الإدارة".

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