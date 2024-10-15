وكيل اليون ندور يكشف تفاصيل تفاوض الأهلي مع اللاعب

قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي تواصل مع اللاعب اليون ندور لاعب نادي استريلا امادورا البرتغالي والمعار لنادي كريستيانسوند النرويجي.

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وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" تواصلنا مع وكيل اللاعب وأكد أن هناك تواصل تم بالفعل من جانب النادي الأهلي".

وأضاف:" وكيل اللاعب رفض التحدث عن أي تفاصيل أخرى ولكن أكد تواصل الأهلي مع اللاعب".

وأختم الغندور:" اللاعب السنغالي صاحب الـ ٢٦ عام، سجل ثلاث أهداف في خمس مباريات هذا الموسم وصنع هدف".