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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

وكيل اليون ندور يكشف تفاصيل تفاوض الأهلي مع اللاعب

أليون ندور
أليون ندور

قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي تواصل مع اللاعب اليون ندور لاعب نادي استريلا امادورا البرتغالي والمعار لنادي كريستيانسوند النرويجي.

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وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" تواصلنا مع وكيل اللاعب وأكد أن هناك تواصل تم بالفعل من جانب النادي الأهلي".

وأضاف:" وكيل اللاعب رفض التحدث عن أي تفاصيل أخرى ولكن أكد تواصل الأهلي مع اللاعب".

وأختم الغندور:" اللاعب السنغالي صاحب الـ ٢٦ عام، سجل ثلاث أهداف في خمس مباريات هذا الموسم وصنع هدف".

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