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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

 استبعاد 5 لاعبين من قائمة الزمالك للسوبر وموقف جوميز من الصفقة الجديدة

الزمالك
الزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور، ان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استقر على استعباد الخماسي سيف فاروق جعفر ومهاب ياسر ومحمد عاطف وسامسون أكينيولا وأحمد رفاعي من قائمة الأبيض لمنافسات بطولة السوبر المصري.

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وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" جوميز يرى بأن الخماسي لن يضيف للفريق في البطولة لذلك سيتم استبعادهم من القائمة".

وأضاف:" جوميز يدرس بشدة تواجد الغيني جيفرسون كوستا مدافع الزمالك إلى قائمة بطولة السوبر بسبب إصابة مصطفى الزناري وعدم وجود بديل للثنائي حمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد".

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