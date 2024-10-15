الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

حسام البدري يكشف حقيقة توليه تدريب شباب بلوزداد الجزائري

حسام البدري
حسام البدري

كشف حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي والمنتخب الوطني، عن حقيقة توليه مهمة تدريب شباب بلوزداد الجزائري.

إقرأ أيضًا..

txt

حسام البدري: حاولت ضم محمد صلاح إلى الأهلي قبل رحلته الاحترافية

وذكرت العديد من الصحف والمواقع الجزائرية ذكرت إن حسام البدري هو المدرب القادم لفريق شباب بلوزداد الجزائري بعد رحيل مدربه الفرنسي كورينتين مارتينز.

وقال حسام البدري في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: ليس هناك أي تفاوض أو عرض رسمي لتولي مهمة تدريب بلوزداد.

واختتم البدري، مجرد "كلام صحافة" ولا يوجد أي شيء رسمي نهائي من قريب أو من بعيد.

مواد متعلقة

رئيس شباب بلوزداد: مواجهة الأهلي في دوري الأبطال ستكون صعبة

ميدو: خسارة الزمالك للسوبر المصري ستُنسي الجماهير لقب السوبر الأفريقي

شباب بلوزداد يخطف جاك إمبي من المصري البورسعيدي
الجريدة الورقية