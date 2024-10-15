حسام البدري يكشف حقيقة توليه تدريب شباب بلوزداد الجزائري

كشف حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي والمنتخب الوطني، عن حقيقة توليه مهمة تدريب شباب بلوزداد الجزائري.

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وذكرت العديد من الصحف والمواقع الجزائرية ذكرت إن حسام البدري هو المدرب القادم لفريق شباب بلوزداد الجزائري بعد رحيل مدربه الفرنسي كورينتين مارتينز.

وقال حسام البدري في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: ليس هناك أي تفاوض أو عرض رسمي لتولي مهمة تدريب بلوزداد.

واختتم البدري، مجرد "كلام صحافة" ولا يوجد أي شيء رسمي نهائي من قريب أو من بعيد.