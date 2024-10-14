ضحية سحل زوجها فى الشارع بسبب التيك توك: "مبظهرش بوشي"

استمعت جهات التحقيق بالعجوزة لأقوال الزوجة دنيا محمد المجني عليها فى واقعة سحلها وقص شعرها بسلاح أبيض على يد زوجها، بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة.

ضحية سحل زوجها فى الشارع

ونفت الزوجة أقوال زوجها بتعديه عليها بسبب ظهورها على مدار 24 ساعة على التيك توك وظهورها بشعرها باللايفات، وتحذيرها أكثر من مرة، قائلة إنها لم تظهر في مرة من المرات عبر التيك توك بوجهها، وأنها مشتركة في جروب ومجموعة داعمين عبر التيك توك من خلال جبر خواطر الأشخاص الموجودين.

وأضافت دنيا محمد ضحية زوجها أنه دائم التعدي عليها وتهديدها، وفي يوم ارتكاب الواقعة تربّص لها أثناء عودتها من المحكمة، وانهال عليها بالضرب، ثم أخرج سلاحا أبيض مطواة من بين طياته ومزق شعرها، وسدد لها عدة ضربات في رأسها وجسدها، وظل يسحلها في الشارع حتى استغاثت بالمارة الذين هرولوا خلفه لكنه رش قطع زجاج في الأرض حتى لا يستطيع أحد الإمساك به.

وواجهت النيابة الزوج المتهم بمقطع الفيديو المتداول لحظة قيامه بسحل زوجته فاعترف بالواقعة، مبررا ارتكابه الواقعة لعدم استجابتها له، وإصرارها علي تصوير مقاطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" مظهرة شعرها رغم أنها محجبة، وطالبها بعدم تصوير مقاطع فيديو دون حجاب لكنها لم تستجب، وأمرت النيابة بحجز المتهم ٢٤ ساعة علي ذمة التحريات

ترجع تفاصيل الواقعة عندما القت مباحث الجيزة القبض على "حداد" بطل فيديو السحل، بعد ظهوره في مقطع مصور وهو يمزق شعر زوجته وسط الشارع بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وكانت أجهزة الأمن، رصدت مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يعتدي على سيدة بالضرب بأحد الشوارع في العجوزة.

وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث إلى هوية المتهم وتم ضبطه، وتبين أنه اعتدى على زوجته بسبب خلافات أسرية واتهم زوجته بكثرة الجلوس على الإنترنت.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيقات.