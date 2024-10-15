انطلاق فعاليات الموسم الرابع من مسابقة "العباقرة" بثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم عددا من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع ضمن خطة وزارة الثقافة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وشهدت مكتبة الطفل والشباب بطامية، أولى فعاليات الموسم الرابع لمسابقة "العباقرة"، المقامة بالتعاون مع الإدارة التعليمية، لعدد من طلاب الثانوية العامة.

وتضمن اليوم الأول من المسابقة أسئلة متنوعة في مجالات: الأدب، الفنون، التاريخ، الجغرافيا، العلوم، والرياضة، بجانب عدة أسئلة لتنمية القدرات الذهنية، قدمها عواد الهنداوي، رئيس قسم الموهوبين بإدارة طامية التعليمية، بمشاركة طلاب مدارس: موسى عوض، الثانوية للبنات، الشهيد محمد أبو شقرة، سرسنا المشتركة، منشأة الجمال المشتركة، دار السلام، ومدرسة الشهيد أيمن عوض.

جاء ذلك بحضور لجنة التحكيم المكونة من: هيام أبو الخير، رئيس قسم المشاركة المجتمعية بالإدارة التعليمية، ونجلاء عبد الرحمن، مشرف نادي الطفل بالمكتبة، وعدد من الأخصائيين الاجتماعيين.

وأوضحت ياسمين ضياء، مدير المكتبة، أن المسابقة هذا العام تأتي استكمالا لما بدأته قصور الثقافة خلال الثلاثة أعوام الماضية من مسابقات بين طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية، حرصا منها على اكتشاف الموهوبين من طلاب المدارس والعمل على تنمية مداركهم في شتى المجالات.

وأشارت أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من اللقاءات بين المدارس المشاركة، لاختيار المدرسة الفائزة على مستوى مركز طامية.

"تنمية المهارات وسوق العمل".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

كما تضمنت الفعاليات المقامة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، محاضرة بعنوان "تنمية المهارات وسوق العمل"، بحضور طالبات المدرسة الثانوية، أكد خلالها عاطف سعيد، مدير بيت ثقافة طامية، على أهمية تنمية مهارات الطالب، وتطوير إمكاناته بجانب الدراسة كي يواكب متغيرات العصر، مشيرا إلى أن سوق العمل لا يقتصر على المؤهل الدراسي.

كما تحدث عن أهمية بالقراءة والاطلاع المستمر موضحا دور الدولة في إعداد النشء من خلال المبادرات المختلفة ومنها "بداية" التي تستهدف تطوير الإنسان المصري في مختلف المجالات.