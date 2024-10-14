عايزه تصور تيك توك.. أقوال المتهم بسحل زوجته وقص شعرها وسط الشارع

استمعت نيابة العجوزة، لأقوال حداد ظهر فى مقطع فيديو يقوم بسحل زوجته وتمزيق شعرها وسط الشارع بمنطقة أرض اللواء.

أقوال المتهم بسحل زوجته وقص شعرها وسط الشارع

و أنكر الزوج المتهم الاتهامات المنسوبة إليه بضرب وسحل زوجته وتقطيع شعرها بسلاح أبيض نافيا كافة الاتهامات المنسوبة إليه منها.

ولكن النيابة واجهت المتهم بمقطع الفيديو المتداول لحظة قيامه بسحل زوجته فاعترف بالواقعة، مبررا ارتكابه الواقعة لعدم استجابتها له، وإصرارها علي تصوير مقاطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" مظهرة شعرها رغم أنها محجبة، وطالبها بعدم تصوير مقاطع فيديو دون حجاب لكنها لم تستجب، وأمرت النيابة بحجز المتهم ٢٤ ساعة علي ذمة التحريات

ترجع تفاصيل الواقعة عندما القت مباحث الجيزة القبض على "حداد" بطل فيديو السحل، بعد ظهوره في مقطع مصور وهو يمزق شعر زوجته وسط الشارع بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وكانت أجهزة الأمن، رصدت مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يعتدي على سيدة بالضرب بأحد الشوارع في العجوزة.

وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث إلى هوية المتهم وتم ضبطه، وتبين أنه اعتدى على زوجته بسبب خلافات أسرية واتهم زوجته بكثرة الجلوس على الإنترنت.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيقات.