عبدالعزيز مخيون: والدي كان عمدة وأضعت فرصا ثمينة بسبب طبيعة شخصيتي (فيديو)

أكد الفنان عبدالعزيز مخيون، أن طبيعة شخصيته جعلت بعض الأدوار لا يمكن له تأديتها، قائلا: "أضعت فرصا فنية ثمينة بسبب طبيعة شخصيتي".

بداياتي كانت في مناخ صحي سيطر على الفن

وقال عبدالعزيز مخيون، خلال لقاء له ببرنامج "مع خيري"، عبر فضائية "المحور"، أن بداياته كانت في مناخ صحي سيطر على الفن، والجميع كان يريد مساعدة الممثل الصاعد، مشيرا إلى أن “ياسين عوض" و"حسين فوزي" من الشخصيات التي أثرت في شخصيته.

وتابع عبدالعزيز مخيون: "والدي كان عمدة وتعملت منه حب الموسيقى، مؤكدا: كنت أتمرد على سلطة والدي، ولكني أدركت لاحقا أنه كان على حق.

نفى الفنان عبدالعزيز مخيون مشاركته في أي مشهد اغتصاب للفنانة سمية الخشاب في فيلم أوراق التاروت، مشدداً على أن العمل يحمل رسالة فنية ولا يهدف إلى إثارة الجدل حول مشاهد صادمة.

أثار فيديو تضمن مشهدًا يجمع بين سمية الخشاب وعبدالعزيز مخيون جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تظهر الخشاب وهي تحاول الإفلات من مخيون الذي يجسد دور المعتدي عليها، وسط وجود الفنانتين رانيا يوسف ومي سليم، ما أثار ردود فعل متباينة بين المتابعين.

وفي تعليقه على الجدل القائم، قال عبدالعزيز مخيون: "فيلم 'أوراق التاروت' قضية لدولة عربية مختصبة.. مش مجرد مشهد اغتصاب! بطلوا هري وأفهموا الرسالة الحقيقية."

فيلم أوراق التاروت

يضم فيلم "أوراق التاروت" كوكبة من النجوم، من بينهم سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، منذر رياحنة، وعبد العزيز مخيون، محمد سليمان، علاء مرسي، إلى جانب ضيوف الشرف أحمد التهامي، يوسف منصور -طفل "الغزالة رايقة"، وكنزي رماح.

الفيلم من تأليف معتز المفتي، إخراج إبرام نشأت، وإنتاج بلال صبري.

دور أحداث الفيلم في إطار تشويقي حول حادثة غامضة تغير مجرى حياة ثلاث نساء، وتجسد رانيا يوسف شخصية "ماري"، التي تعاني من أزمة نفسية بعد الحادثة، ويتم الكشف عن تفاصيلها خلال عرض الفيلم.