الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

عبدالعزيز مخيون: والدي كان عمدة وأضعت فرصا ثمينة بسبب طبيعة شخصيتي (فيديو)

الفنان عبد العزيز
الفنان عبد العزيز مخيون

أكد الفنان عبدالعزيز مخيون، أن طبيعة شخصيته جعلت بعض الأدوار لا يمكن له تأديتها، قائلا: "أضعت فرصا فنية ثمينة بسبب طبيعة شخصيتي". 

txt

عبدالعزيز مخيون ينفي مشاركته في مشهد صادم لـ سمية الخشاب بـ أوراق التاروت

txt

عبدالعزيز مخيون يكشف عن سر صادم وراء صداقته مع الراحل أحمد زكي

بداياتي كانت في مناخ صحي سيطر على الفن

وقال عبدالعزيز مخيون، خلال لقاء له ببرنامج "مع خيري"، عبر فضائية "المحور"، أن بداياته كانت في مناخ صحي سيطر على الفن، والجميع كان يريد مساعدة الممثل الصاعد، مشيرا إلى أن “ياسين عوض" و"حسين فوزي" من الشخصيات التي أثرت في شخصيته.

وتابع عبدالعزيز مخيون: "والدي كان عمدة وتعملت منه حب الموسيقى، مؤكدا: كنت أتمرد على سلطة والدي، ولكني أدركت لاحقا أنه كان على حق.

نفى الفنان عبدالعزيز مخيون مشاركته في أي مشهد اغتصاب للفنانة سمية الخشاب في فيلم أوراق التاروت، مشدداً على أن العمل يحمل رسالة فنية ولا يهدف إلى إثارة الجدل حول مشاهد صادمة.

 

أثار فيديو تضمن مشهدًا يجمع بين سمية الخشاب وعبدالعزيز مخيون جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تظهر الخشاب وهي تحاول الإفلات من مخيون الذي يجسد دور المعتدي عليها، وسط وجود الفنانتين رانيا يوسف ومي سليم، ما أثار ردود فعل متباينة بين المتابعين.

وفي تعليقه على الجدل القائم، قال عبدالعزيز مخيون: "فيلم 'أوراق التاروت' قضية لدولة عربية مختصبة.. مش مجرد مشهد اغتصاب! بطلوا هري وأفهموا الرسالة الحقيقية."

فيلم أوراق التاروت
يضم فيلم "أوراق التاروت" كوكبة من النجوم، من بينهم سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، منذر رياحنة، وعبد العزيز مخيون، محمد سليمان، علاء مرسي، إلى جانب ضيوف الشرف أحمد التهامي، يوسف منصور -طفل "الغزالة رايقة"، وكنزي رماح.

الفيلم من تأليف معتز المفتي، إخراج إبرام نشأت، وإنتاج بلال صبري.

دور أحداث الفيلم في إطار تشويقي حول حادثة غامضة تغير مجرى حياة ثلاث نساء، وتجسد رانيا يوسف شخصية "ماري"، التي تعاني من أزمة نفسية بعد الحادثة، ويتم الكشف عن تفاصيلها خلال عرض الفيلم.

الجريدة الورقية