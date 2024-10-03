عبد العزيز مخيون يكشف عن سر صادم وراء صداقته مع الراحل أحمد زكي

كشف الفنان القدير عبد العزيز مخيون، لأول مرة عن تفاصيل علاقته بالفنان الراحل أحمد زكي، ومدى الشبه الذي كان يجمع بينهما خلال بداية مشوارهما الفنّي، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج “تفاصيل”.

عبد العزيز مخيون: أحمد زكي لن يتكرر

وقال عبد العزيز مخيون: “أنا وأحمد زكي كان في تشابه في حياتنا، وبدأنا مظلومين ولكن احنا تجوازنا هذه الأمور؛ لأن الوسط الفني فيه قسوة في التعامل أحيانًا، واحنا تعرضنا لهذه القسوة في بداية حياتنا.. وكنا متشابهين في هذا الجانب”.

وأضاف عبد العزيز مخيون، أنه تشابه أيضًا مع الفنان الراحل أحمد زكي، في قدومه من الأقاليم، أنا قادم من البحيرة، وهو من الشرقية، وكنا متشابهين في نظرتنا لفن التمثيل، وحُب هذا الفن ونعطيه من روحنا وكيانّا، وهذا ولّد ألفه بيني وبينه، ولا أشعر أنه غريب عنّي والعكس حيح، وكنا متفاهمين ومتقاربين ومتعاونين مع بعض.

واستكمل عبد العزيز مخيون حديثه عن أحمد زكي قائلًا: “على الرغم من أن مصر ولادة، ولكن لن يتكرر فنان مثل أحمد زكي، ولادة الفنان أو المطرب أو المبدع، أو الأديب أو الكاتب، مش سهلة بتتطلب ظروف ومناخ سياسي واجتماعي معين، والمرحلة اللي احنا فيها الظروف غير مواتية إنها تعوض أي اديب أو فنان بنفقده”.