طوارئ بمستشفى جامعة الزقازيق لاستقبال مصابي حادث الجلالة

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المستشفيات الجامعية الرئيسية بإقليم القناة بالاستعداد لاستقبال مصابي حادث جامعة الجلالة.

ونبه وزير التعليم العالي بالتنسيق الكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان لتقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لطلاب جامعة الجلالة المصابين في الحادث الأليم.

ووجه وزير التعليم العالي بذلك كل من الدكتور ماهر مصباح أمين المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، والدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عناني مستشار الوزير للسياسات الصحية وعميد كلية الطب جامعة الزقازيق.

كما وجه وزير التعليم العالي برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة الزقازيق والعاشر من رمضان، وهي المستشفيات الجامعية الرئيسية بإقليم القناة، لتوفير أماكن لجميع مصابي حادث الجلالة، وكذا تجهيز أطقم طبية من كلية الطب جامعة الزقازيق لدعم المجمع الطبي بالسويس وذلك لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية عند الاحتياج.

وزير التعليم العالي ينعي طلاب الجلالة

وتقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عادل العدوي رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، والدكتور محمد الشناوي رئيس الجامعة وأسرة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والعاملين والطلاب والمجتمع الأكاديمي، بأصدق التعازي لأسر طلاب جامعة الجلالة الذين وافتهم المنية مساء اليوم، إثر انقلاب الأتوبيس الذي كان ينقلهم بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وأعربت جامعة الجلالة الأهلية عن خالص تعازيها في وفاة أبنائها الطلاب، تؤكد توفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للطلاب المُصابين.

و انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث في إطار التنسيق الكامل مع وزارة الصحة، وتم نقل الطلاب المتوفين والمصابين إلى مجمع السويس الطبي، حيث أسفر الحادث عن وفاة وإصابة عدد من الطلاب.

حادث جامعة الجلالة

وكان اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا بانقلاب أتوبيس يستقله عدد من طلاب جامعة الجلالة بالسويس.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة نحو 33 طالبا وطالبة ومصرع نحو 12 أشخاص.

ونقل المصابين إلى مستشفى مجمع السويس الطبى لإسعافهم ورعايتهم طبيا كما تم التحفظ على الجثامين بمشرحة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.