تيك توك على دراية بتأثيراته السيئة على المراهقين

كان المسؤولون التنفيذيون والموظفون في تيك توك على دراية تامة بأن ميزاته تعزز الاستخدام القهري للتطبيق، فضلاً عن آثاره السلبية على الصحة العقلية، وفقًا لـ NPR.

راجعت منظمة البث الوثائق غير المحررة من الدعوى القضائية التي رفعها مكتب المدعي العام في كنتاكي كما نشرتها إذاعة كنتاكي العامة.

رفعت أكثر من اثنتي عشرة ولاية دعوى قضائية ضد تيك توك قبل بضعة أيام، متهمة إياه بـ "الادعاء الكاذب [أنه] آمن للشباب".

قال المدعي العام في كنتاكي راسل كولمان إن التطبيق "صُمم خصيصًا ليكون آلة إدمان تستهدف الأطفال الذين ما زالوا في طور تطوير ضبط النفس المناسب".

كانت معظم المستندات المقدمة للدعاوى القضائية تحتوي على معلومات محررة، لكن مستندات كنتاكي كانت تحتوي على تنقيحات خاطئة.

يبدو أن بحثًا أجرته شركة TikTok وجد أن "الاستخدام القهري يرتبط بمجموعة من الآثار السلبية على الصحة العقلية مثل فقدان المهارات التحليلية وتكوين الذاكرة والتفكير السياقي وعمق المحادثة والتعاطف وزيادة القلق". كما كان المسؤولون التنفيذيون في TikTok يعرفون أن الاستخدام القهري يمكن أن يتداخل مع النوم ومسؤوليات العمل والمدرسة وحتى "التواصل مع الأحباء".

وبحسب ما ورد كانوا يعرفون أيضًا أن أداة إدارة الوقت في التطبيق بالكاد تساعد في إبعاد المستخدمين الشباب عن التطبيق. في حين تحدد الأداة الحد الافتراضي لاستخدام التطبيق عند 60 دقيقة في اليوم، لا يزال المراهقون يقضون 107 دقائق على التطبيق حتى عند تشغيله. وهذا أقصر بـ 1.5 دقيقة فقط من متوسط ​​الاستخدام البالغ 108.5 دقيقة في اليوم قبل إطلاق الأداة. استنادًا إلى المستندات الداخلية، استندت TikTok في نجاح الأداة على كيفية "تحسين الثقة العامة في منصة TikTok من خلال التغطية الإعلامية". كانت الشركة تعلم أن الأداة لن تكون فعالة، حيث ذكرت إحدى الوثائق أن "القصر لا يمتلكون وظيفة تنفيذية للتحكم في وقت الشاشة، بينما يفعل الشباب ذلك".

وذكرت وثيقة أخرى أن "في معظم مقاييس المشاركة، كلما كان المستخدم أصغر سنًا، كان الأداء أفضل".

بالإضافة إلى ذلك، ورد أن TikTok تعرف أن "فقاعات التصفية" موجودة وتفهم كيف يمكن أن تكون خطيرة. أجرى الموظفون دراسات داخلية، وفقًا للوثائق، حيث وجدوا أنفسهم منجذبين إلى فقاعات تصفية سلبية بعد فترة وجيزة من متابعة حسابات معينة، مثل تلك التي تركز على المحتوى المؤلم ("painhub") والحزين ("sadnotes") وهم على دراية أيضًا بالمحتوى والحسابات التي تروج لـ "thinspiration"، المرتبط باضطرابات الأكل. نظرًا للطريقة التي تعمل بها خوارزمية TikTok، وجد باحثوها أن المستخدمين يتم وضعهم في فقاعات تصفية بعد 30 دقيقة من الاستخدام في جلسة واحدة.

وفقًا للوثائق، يعاني TikTok من الاعتدال أيضًا. توصل تحقيق داخلي إلى أن الفتيات القاصرات على التطبيق كن يحصلن على "هدايا" و"عملات معدنية" مقابل التعري المباشر. وبحسب ما ورد، أصدر كبار المسؤولين في الشركة تعليمات لمشرفيهم بعدم إزالة المستخدمين الذين ورد أنهم أقل من 13 عامًا ما لم تنص حساباتهم على أنهم بالفعل أقل من 13 عامًا. وتقول NPR إن TikTok أقرت أيضًا بأن عددًا كبيرًا من المحتوى الذي ينتهك قواعدها يمر عبر تقنيات الإشراف الخاصة بها، بما في ذلك مقاطع الفيديو التي تروج للاعتداء الجنسي على الأطفال وتمجد الاعتداء الجنسي على الأطفال والإيذاء الجسدي.

دافع المتحدث باسم TikTok أليكس هوريك عن الشركة وأخبر المنظمة أن شكوى المدعي العام في كنتاكي "تختار اقتباسات مضللة وتخرج المستندات القديمة من سياقها لتشويه التزامنا بسلامة المجتمع". وقال أيضًا إن TikTok لديها "ضمانات قوية، والتي تشمل إزالة المستخدمين المشتبه بهم بشكل استباقي" وأنها "أطلقت طواعية ميزات أمان مثل حدود وقت الشاشة الافتراضية، والاقتران العائلي، والخصوصية بشكل افتراضي للقصر دون سن 16 عامًا".