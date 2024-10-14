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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

غضب في لجنة الانضباط ضد جوميز واجتماع عاجل خلال ساعات

جوميز
جوميز

قال الإعلامي خالد الغندور، سادت حالة من الغضب الشديد، داخل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، بسبب تجاهل قرارات استدعاءه أمام اللجنة للتحقيق معه في خروجه عن النص مع الحكم عاطف حسين خلال مباراة الزمالك والمصري بالدوري الموسم الماضي.

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وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" لجنة الانضباط طلبت مثول جوميز للتحقيق والاستماع لأقواله مرتين، لكنه رفض الحضور إلى اتحاد الكرة والاستجابه لطلب اللجنة، وهو ما تسبب في حالة من الغضب بسبب موقف المدير الفني للزمالك".

وأضاف:" لجنة الانضباط ستجتمع خلال الساعات القادمة لتحديد عقوبة جوميز وإبلاغ اتحاد الكرة بها.

وأختتم الغندور:" اكتفى مصدر مسؤول داخل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، بالتعليق :"لسنا ضد جوميز المدرب مثله مثل أي فرد في المنظومة، سنوقع عليه عقوبة لأنه تجاوز في حق الحكم".

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