لاعب الزمالك السابق: أخشى من تأثير خلافات جوميز ودونجا

تحدث طارق يحيى نجم الزمالك السابق والمدير الفني لفريق إيسترن كومباني، عن وجود أزمة بين البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك ونبيل عماد دونجا لاعب الفريق.

وقال طارق يحيى، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، إن الأهلي سيكون قويا في السوبر، لكن الزمالك سيكون أقوى.

وأضاف يحيى: أخشى فقط من الإصابات والغيابات وعلى رأسها دونجا حال غيابه، والمشكلات التي حدثت بيه وبين جوميز في الفترة الأخيرة.

واختتم طارق يحيى: أتمنى إنهاء الخلافات بين دونجا وجوميز وتصفية الأجواء، حال وجود مشكلة كما سمعت والزمالك سيكون قادرا على حصد اللقب.