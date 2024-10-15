بعد فوزها بأفضل ممثلة.. رحاب الجمل تتألق في دور شقيقة النجوم بالدراما

شهدت الدورة السابعة من مهرجان “ملتقى نجم العرب”بالأمس تكريم الفنانة "رحاب الجمل"، كـ"أفضل ممثل" عن أدوارهم في مسلسل "برغم القانون و "بيت الرفاعي"، في حفل كبير أقيم بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور نخبة من أبرز نجوم الفن والإعلام في العالم العربي.

نجحت الفنانة "رحاب الجمل" فى لفت أنظار الجمهور لها بالفترة الأخيرة لتألقها فى أدوار الأخت الشريرة والطبية فى الدراما المصرية

رحاب الجمل تتألق فى دور شقيقة النجوم:

شاركت الفنانة "رحاب الجمل" في مسلسل" البرنس"بطولة الفنان محمد رمضان بدور الشقيقة الشريرة التي تشارك في قتل زوجته وابنه من اجل للاستحواذ على نصيبها فى الميراث، كما جسدت معه أيضا شقيقته في فيلم "عبده موته" .

وفى شهر رمضان الماضى ظهرت بدور الأخت الطيبة التى تدافع عن شقيقها "أمير كرارة" في مسلسل بيت الرفاعى" بعد اتهامه بقتل والده.

جسدت ايضا دور الأخت الطيبة مع الفنانة ريهام حجاج في مسلسل " صدفة " وأخيرا تشارك في مسلسل “ برغم القانون” شخصية شقيقة ايمان العاصى بشخصية جديدة عليها الذى تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، التى لاقت تفاعلاً كبير من الجمهور

مسلسل "برغم القانون" بطولة إيمان العاصي، وليد فواز، هاني عادل، محمد القس، عابد عنان، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيي الدين، وعدد آخر من النجوم تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.



تدور أحداث المسلسل حول المحامية ليلى، التي تعيش في مدينة بورسعيد. تستيقظ ليلى في أحد الأيام لتجد أن زوجها قد اختفى دون أي سبب واضح. بعد محاولاتها اليائسة للعثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج دام عشر سنوات، وأثمر عن طفلين، ليلى وهاشم. ومع تقدم الأحداث، تتكشف الأسرار التي أدت إلى هروب زوجها "أحمد" دون سابق إنذار.