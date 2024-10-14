ورشة عمل لمسئولي الصحة المدرسية والشباب بالشرقية

شارك الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في ورشة العمل الخاصة بمُنسقي الصحة المدرسية والشباب بالإدارات الصحية بالمحافظة، وذلك بقاعة التدريب بمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، في حضور الدكتورة رشا علي أبوزيد مدير عام الإدارة العامة للصحة المدرسية والشباب، والدكتورة نغم قورة مديرة إدارة الصحة المدرسية والشباب، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات بالمديرية.

أكد الدكتور هاني جميعة أهمية دور فرق الصحة المدرسية في بناء وطن صحي وواعي من خلال أداء عملهم بكفاءة وتقديم الخدمات الصحية والدعم الطبي لأبنائنا الطلاب بجميع مدارس المحافظة على الوجه الأكمل، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية بما يساهم في بناء الجمهورية الجديدة ورؤية مصر ٢٠٣٠م.

مشيراً إلى أهمية التأكد من تغطية جميع الطلاب بالمنشآت التعليمية المستهدفين بالتطعيم السحائي والثنائي، وتميز فرق المحافظة في إجراء الفحص الطبي الشامل لطلاب المدارس، والذي سيتم تنفيذه ابتداءاً من يوم ١٩ اكتوبر الجاري، بجانب متابعة أعمال مبادرة سوء التغذية لطلاب المدارس، وترصد الأمراض المعدية بين الطلاب، مع الحرص على تقديم مختلف الخدمة الطبية للطلاب وخاصة في تخصص العيون وطب الأسنان، بهدف تعزيز صحة الطلاب.

وتناول التدريب أعمال إدارة الصحة المدرسية والشباب، والتي منها مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقذم لطلاب المدارس، وبرنامج صحة الشباب والمراهقين، ومبادرة رعاية الأطفال والمراهقين بدور الأيتام والمؤسسات العقابية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبرنامج دعم خدمات الصحة المدرسية، والمشاركة المجتمعية لدعم خدمات الصحة المدرسية.