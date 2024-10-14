الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

هوس السوشيال ميديا ..  صورة على جسر معلق تنهي حياة "بلوجر" في إسبانيا

بوابة الوفد الإلكترونية

لقي شاب بريطاني يبلغ 26 عاما مصرعه، بعد سقوطه من جسر كان يريد التقاط صور منه لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، على بعد حوالي 100 كيلومتر من مدريد، وفق ما أعلنت السلطات الاثنين.

وكان الرجل، الذي لم يُكشف عن اسمه لكن قيل إنه "بلوجر" على مواقع التواصل الاجتماعي، برفقة صديقه عندما سقط من جسر تالافيرا دي لا رينا المعلق، على بعد حوالي 110 كيلومترات جنوب غرب مدريد.

جسر تالافيرا دي لا رينا المعلق

وقالت المسؤولة عن شؤون السلامة العامة في البلدية: "بحسب المعلومات المتوافرة لدينا، لقد جاءا إلى تالافيرا لتسلق الجسر وإنشاء محتوى لوسائل التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى هذه النتيجة المحزنة والكارثية".

وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن الأمطار الغزيرة التي هطلت على تالافيرا قبل الحادث ربما جعلت الجسر زلقا للغاية.

وبكابلاته المعدنية البالغ عددها 152 وإطلالته الخلابة على المناطق الريفية المحيطة به، يجتذب جسر تالافيرا منذ سنوات المغامرين وصانعي المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يتسلقونه على الرغم من أن ذلك محظور رسميا.

وأضافت المسؤولة عن شؤون السلامة العامة في البلدية: "لقد كررنا مرارا أنه لا ينبغي القيام بذلك تحت أي ظرف من الظروف".

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