نيكول كيدمان تضع سلمى حايك في موقف محرج بباريس

نشب شجار بين الممثلة الشهيرة نيكول كيدمان وزميلتها سلمى حايك في عرض بالنسياغا خلال أسبوع الموضة في باريس عندما بدت الممثلة الأسترالية ترفض محاولات حايك لالتقاط صورة معًا .

وفي مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع وأثار جدلا محموما، وقفت نيكول وسلمى أمام حشد من المصورين إلى جانب المطربة كاتي بيري قبل أن يبدو أن حايك ذات الـ 58 عاما تحاول توجيه كيدمان - التي كانت تدير ظهرها للكاميرات - بوضع يدها على جانبها.

وبدت كيدمان غير راضية عن الأمر، حيث دفعت يد حايك بعيدًا وأشارت إلى الممثلة قبل أن تقول لها: "لا تلمسيني"، ثم قال المصور خلف الكاميرا: "سيداتي، من فضلكم"، قبل أن يطلب من كيدمان وحايك أن يلتقطا صورة معًا.

ولم تستجب كيدمان لطلب بيري بل قبلتها ثم غادرت فجأة المكان وبينما كانت تبتعد، بدا أن كيدمان وحايك تبادلا نظرات حادة.

وانقسم المعجبون عبر الإنترنت بشأن الحادث، حيث كتب أحد المعلقين على TikTok: "لماذا تكون نيكول وقحة للغاية؟"

وأضاف آخر: "أفهم ذلك، لا أريد أن يقوم شخص ما بتوجيهي لالتقاط صورة إذا كنت لا أشعر حقًا بالرغبة في التصوير".

علق آخر بأن الموقف كان "عدوانيًا سلبيًا للغاية"، وأضاف أحدهم: "في النهاية قالت سلمى "نعم من فضلك، هذا جيد". ما حدث كان طاقة هائلة".

تم التقاط الفيديو في عرض العلامة التجارية الإسبانية لربيع وصيف 2025 في 30 سبتمبر، وفي منشور يلخص الموقف، قامت حايك بتحميل صورة لها وهي تتظاهر مع كيدمان، باستثناء ممثلة The Hours التي تنظر إلى الأرض ووجهها مغطى بنظارات شمسية.

كتبت حايك على إنستغرام: "أخيرا، الليلة الماضية، كان النهائي الكبير لأسبوع الموضة في باريس 2025"، قبل أن تشكر "بالنسياغا وديمنا على العرض الرائع".

وارتدت نيكول كيدمان فستانًا أسود ضيقًا بياقة عالية مع نظارة شمسية من Balenciaga، بينما ارتدت ممثلة فيلم Frida فستانًا أسود ضيقًا يتميز بفتحة رقبة منخفضة، وشعرها مدهون للخلف في تسريحة مرفوعة ووضعت عقدة كبيرة على رأسها.

وكان عرض بالنسياغا أحد أول ظهور علني لكيدمان بعد وفاة والدتها، جانيل آن كيدمان ، التي توفيت في سبتمبر عن عمر يناهز 84 عاما.

وفي بيان قرأته نيابة عن كيدمان في مهرجان البندقية السينمائي الشهر الماضي، قالت كيدمان إنها سافرت إلى البندقية، لتكتشف بعد وقت قصير من ذلك أن والدتها الجميلة والشجاعة، جانيل آن كيدمان، توفيت للتو.

وقالت كيدمان في البيان: أنا في حالة صدمة ويجب أن أذهب إلى عائلتي، لكن هذه الجائزة لها. لقد شكلتني، وأرشدتني، وصنعتني. أنا ممتنة للغاية لأنني أستطيع أن أقول اسمها لكم جميعًا من خلال تلك المنصة."

نتيجة لذلك، غابت كيدمان عن حفل ستلام كأس فولبي لأفضل ممثلة في مهرجان البندقية السينمائي، حيث فازت بدورها في فيلم Babygirlللمخرجة هالينا راين والذي تقوم كيدمان ببطولته أمام هاريس ديكنسون.