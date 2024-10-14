توافد الطلاب علي المجمع الطبي بالسويس للتبرع بالدم للمصابين من زملائهم

شهد المجمع الطبي بالسويس، توافد عدد كبير من المواطنين والطلاب على المستشفى للتبرع بالدم لمصابي حادث انقلاب أتوبيس الجلالة، الذي وقع مساء اليوم وأسفر عن وفاة 12 وإصابة 32 آخرين.

وكشفت التحريات الأوليّة التي أجرتها الأجهزة الأمنية بشأن حادث أتوبيس الجلالة، أن السائق فقد السيطرة على عجلة القيادة بسبب السرعة الزائدة في أحد المنحنيات بالاتجاه القادم من الزعفرانة، ما أدى الي انقلاب الحافلة.

وكان قد شهد طريق الجلالة انقلاب أتوبيس يقل طلاب جامعة الجلالة مما أسفر عن مصرع عدد من الطلاب وإصابة آخرين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس، تلقت إخطارا بوقع حادث على طريق الجلالة وسط أنباء عن مصابين ووفيات.

وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة إلى مكان الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن الحصيلة النهائية للإصابات أو الأضرار.

ودفع الدكتور مينا فوزي، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة السويس، بـ 30 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المتوفين والمصابين إلى مجمع السويس الطبي.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بالسويس على سائق أتوبيس حادث الجلالة، وتستمع جهات التحقيق حاليا إلى أقواله للوقوف على أسباب وظروف وملابسات الحادث.