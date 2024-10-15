تواصل فاعليات مبادرة بداية بمراكز شباب قنا

نفذت الإدارة العامة لتنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بقنا، تدريبات شعبة فن التعبيرى بمركز شباب المعنا التابع لإدارة شباب قنا، وذلك بمشاركة ٢٥ طليع .

وأكد محمد عبد الرحيم عرفه، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف دعم المواهب الرياضية وتعزيز قدراتهم البدنية وإكسابهم الخبرة والمهارة من خلال البرامج الرياضية المعدة .

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا و محمد عبد الرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب و الرياضة بقنا و يوسف محمد عبد الرحمن مدير الإدارة العامة لتنمية النشء .

و نفذ فريق شمندوره التابع لمديرية الشباب والرياضة بقنا، وبالتعاون من صندوق الأمم المتحدة للسكان، ندوة تدريبية عن تعريف الشباب على ختان الاناث، وقام بالتدريب فريق شمندورة عن طريق بعض الأغانى وتم تدريب من ٥٦ من المشاركين، وتمت هذا التدريب فى مركز شباب الكراتيه.

وأكد محمد عبد الرحيم، ان ختان الاناث مخاطر صحية وبدنية و نفسية على الفتيات والنساء ويتضمن مضاعفات طبية .

وقالت مسؤلة انديه السكان بالمديرية، ان من المخاطر والسلبيات التى تحدث بسبب ختان الاناث مما يؤثر على صحة المرأة التى تمثل نصف المجتمع وان الاسلام لم يأمر بالختان للاناث ممثل فى هذه الآية {ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً} [النحل: 16/123] .

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا و محمد عبد الرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب الرياضة بقنا و شيماء إبراهيم منسقة أندية السكان .

فى إطار فاعليات المبادرة الرئاسية للتنمية " بداية " تحت شعار بداية جديدة لبناء الإنسان برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى .

و نظم مركز شباب الجبلاو مهرجان رياضى ويوم ترفيهى للأطفال بمشاركة ٥٠ داخل المركز.

وأوضح محمد عبد الرحيم عرفه، أن مهرجانات الأطفال تعتبر نقطة الانطلاقة والقاعدة التي تنطلق منها مواهب المستقبل وهي البيئة المثالية التي يتم من خلالها اكتشاف وانتقاء افضل العناصر الرياضية والعمل على تطويرها وتوجيهها والارتقاء بمستوياتهم البدنية والمهارية والأهم من ذلك نشر الثقافة الرياضية لدى الأطفال وتشجيعهم على ممارسة الرياضة لتكون بمثابة أسلوب حياة، وغرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة .