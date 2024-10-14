حملات تموينية مكبرة علي المخابز بمدن وقري الدقهلية

شن رؤساء المراكز و المدن و الاحياءالدقهلية، وحملات مكبرة على عدد من المخابز البلديه بالمدن و القري، في اليوم الاول للحملة للتأكد من الالتزام بوزن رغيف الخبز، ووجود شهادات صحية للعاملين بالمخابز ،وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظالدقهلية، بشأن قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز و المدن و الاحياء و نوابهم بشن حملات تموينية علي المخابز بنطاق المحافظه من خلال التنسيق مع مديرية التموين و مباحث التموين .

و اوضح اللواء مرزوق، ان الحملات التموينيه علي المخابز بمدن وقري محافظة اسفرت عن تحرير ١٦٥ محضر ،عبارة عن (نقص اوزان - التصرف في الدقيق وبيعه - عدم اعطاء بون الصرف للمواطنين - عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات الفنية - عدم وجود سجل تفتيش - عدم وجود شهادات صحية- وجود مبيعات وهمية - عدم نظافه الادوات المستخدمه في اعداد الخبز - تجميع دقيق).

واكد المحافظ، ان الحملات التموينية علي المخابز هدفها ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم ،و التأكد من الالتزام بالمواصفات الفنيه لرغيف الخبز المقدم للمواطنين وصرفه لمستحقيه.