رئيس مياه الفيوم يتفقد مشروع إنشاء خزان ورافع مياه كحك

تفقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم مشروع إنشاء خزان ورافع مياه كحك قُبيل افتتاحه بسعة تخزينية ٧ آلاف م٣ ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري .

وأوضح أن الخزان يضم مبنى للطلمبات، ومبنى للكلور، ومبنى إداري، وخزان مياه الشرب الرئيسي، ويخدم الخزان حوالي ٥٧ ألف نسمة، بمنطقة قرية كحك وضواحيها.

حل مشكلة ضعف المياه…

وأضاف أن الخزان سيقضي على مشكلة ضعف المياه نهائياً بمنطقة كحك وتوابعها وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والذي يعد انعكاس لأهداف المبادرة لتحسين نوعية الحياة الصحية والاقتصادية والاجتماعية لسكان القري المحرومة والأكثر احتياجاََ ، ومردود لاهتمام الدولة والقيادة السياسية في التنمية المستدامة بالريف المصري وتقديم الخدمات بالشكل الذي يليق بالمواطنين ويلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم ، كما يعد الخزان إضافة قوية لمشروعات البنية التحتية بالمحافظة .

رافق رئيس الشركة فى الزيارة المهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه والمهندسة عفاف فكري مدير عام المشروعات والمهندس علي عبد العاطي مدير صيانة شبكات مياه مركز يوسف الصديق والمهندس أحمد علي رئيس مركز صيانة شبكات مياه ابشواي ومهندسي الاشراف والتنفيذ بالمواقع

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