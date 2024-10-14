محافظ الدقهلية: طرح حق استغلال الشوارع للمزايدة العلنية لإقامة إعلانات بها

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم اجتماعا للجنة العليا للاعلانات لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات لزيادة موارد المحافظة من خلال منظومة الاعلانات وكيفية الاستفادة منها، بحضور اللواء محمد صلاح ابو كريشه السكرتير العام للمحافظة والدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ.



حيث استعرض اللواء"مرزوق"خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالاعلانات بنطاق المحافظة حيث تقرر طرح حق استغلال الشوارع والاماكن الهامة بالمراكز والمدن والاحياء لطرحها بالمزايدة العلنية العامة لاقامة اعلانات بها، كما استعرض الاجتماع تقارير لجان المعاينات للاماكن والمواقع المقرر طرحها لتنفيذ اعلانات بها بعدد من المراكز والمدن والاحياء.



وفي هذا الصدد وجه اللواء"مرزوق" لسرعة حصر وتحديد كافة الاماكن والشوارع الرئيسية التي تصلح لوضع اعلانات بها بجميع المراكز والمدن وطرحها فوراً أمام شركات الاعلانات من خلال المزايدة العلنية.

واكد "اللواء" مرزوق" علي اهمية تعظيم موارد الاعلانات والاستغلال الأمثل لتلك الموارد لتقديم خدمات حكومية متميزه للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، واشار اللواء"مرزوق"علي اننا نعمل جميعاً من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجه شركات الدعاية والإعلان ودعمنا الكامل للقطاع الخاص.



كما أكد اللواء"مرزوق " علي دعمه الكامل لكافة لمنظومة الاعلانات حفاظاً علي موارد الدوله ، لان هذه الموارد يتم إعادة استغلالها مره اخري في دعم وتمويل المشروعات الخدمية وقطاعات المرافق لتحسين ورفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين..

وفي هذا الصدد اشار اللواء"مرزوق" الي ضرورة تنفيذ الاعلانات بصورة حضارية بما يحافظ علي المظهر العام للمدن ويساهم في تحسين الصورة البصرية للمواطنين وطالب بضرورة تعميم التجربة التي تم تنفيذها بشارع بنك مصر بشأن الاعلانات وتنسيقها بشكل حضاري يتناسب مع عراقة مدينة المنصورة بحيث يتم التنفيذ مراعيا الاصول الفنية والهندسية والانشائية السليمة.



حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا للاعلانات المهندس الزناتي عبد العظيم وكيل الوزارة مدير مديرية الطرق بالمحافظة و فكريه سلامه مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، و محمد امين رئيس حي شرق المنصوره والمهندس طارق عبد العاطي وكيل مديرية الاسكان والمحاسب احمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة، والمحاسب محمد البدوي مدير إدارة الاعلانات بالمحافظة ،والمهندسه ريهام احمد مدير المكتب الفني وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة والمهندسه فريدة عبدالله مدير إدارة الشئون الهندسية بالمحافظة والمحاسب محمد فخري مدير الحسابات والمهندس هيثم عبدالرحيم مدير ادارة الدعم الفني ومحمد صلاح بادارة التفتيش والحوكمة ورضا سلامه مدير ادارة الاعلام، وفريق العمل بالادارة العامة للاعلانات بديوان المحافظة.