محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار اللحوم

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار اللحوم بالمنفذ الثاني لمواطنون ضد الغلاء بشارع الجيش أمام المحطه الدوليه بمدينة المنصورة، بعد أن قام صباح اليوم بتدشين المبادرة بالمنفذ الرئيسي بجوار مديرية الزراعة.



جاء ذلك بحضور المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية، والدكتوره شيماء الهندي مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين، ومحمد أمين رئيس حي شرق المنصورة، ومحمود العسقلاني رئيس مجلس إدارة جمعية مواطنون ضد الغلاء، و وائل السنوسي مدير فرع جمعية مواطنون ضد الغلاء بالدقهلية ومسئول المنافذ .



وأشار اللواء " مرزوق " الي أنه تم تخفيض أسعار اللحوم بمنافذ مواطنون ضد الغلاء الي 260 جنيه فقط بدل 280 جنيه، مشيراً إلي أن اللحوم متوفره بالمنافذ بكميات كافيه لجميع المواطنين .



كما أشار " المحافظ " الي أن الهدف من مثل هذه المبادرات هو خفض أسعار اللحوم والسلع والمنتجات للحد من غلاء الأسعار من خلال بيعها بالمنافذ والمعارض الدائمة التابعه للمحافظة.



وقال اللواء " مرزوق " إن شغلي الشاغل هو خدمة المواطن البسيط وتلبية احتياجاته من السلع والمنتجات بأسعار تنافسية في ظل الظروف الاقتصاديه العالميه وتغيرات المناخ .

وأكد " المحافظ " علي أن هناك تعاون كامل بين مؤسسات الدوله والمجتمع المدني لتوفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضه ، مشيراً إلي أن الحل الوحيد لمحاربة الغلاء هو التعاون والمشاركة.



وايضا أشار اللواء " مرزوق " الي أننا نعمل علي وصول السلع والمنتجات من مصدرها مباشرة الي المنافذ لتقليل التكلفة وخفض الأسعار ، مشيراً إلي أن انتقال السلعه والمنتج من تاجر الي تاجر تزيد تكلفة نقلها وبالتالي يتم زيادة سعرها.



كما أكد " المحافظ " علي أن هناك تنسيق كامل بين وزارة التموين والزراعه لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار تنافسية بالمنافذ والمعارض من خلال منتجات وزارة الزراعة والمزارع والمصانع التابعه للدولة بالإضافة إلي مصانع القطاع الخاص.