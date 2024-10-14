الإثنين 14 أكتوبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

قوافل لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في المنيا

توزيع السلع المخفضة
توزيع السلع المخفضة

تنفيذا لتوجيهات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا ، بالتوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، سواء ثابتة أو متحركة ، ضمن فاعليات مبادرة “بداية” بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث تم تخصيص قافلتين لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بعزبة  البرنسه بقرية قلندول فى مركز ملوى.

 

الى جانب قيام مديرية التموين ، بالتعاون مع قسم مباحث التموين ، بتخصيص 3 سيارات لبيع السلع الغذائية مثل ، السكر، الأرز، الزيت، البطاطس، البصل، والطماطم ، بالإضافة ، إلى بيع اللحوم البلدية والمبردة ، والفراخ المجمدة ، بعدد من احياء مدينة المنيا الجديدة ، وذلك ضمن خطة المحافظة ، لتوفير السلع وخاصة اللحوم بأسعار مخفضة ، بالمقارنة بأسعارها فى الأسواق . 

 

وأصدر اللواء كدوانى تعليماته المشددة ، بزيادة معدلات ضخ السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الإستهلاكية ، وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين، والسلاسل التجارية، وامداد المنافذ بكافة السلع الغذائية أولا بأول، و توفير كميات مناسبة من الخضراوات والفاكهة ، بأسعار للبيع باسعار مناسبة، موجها ، إلى إقامة معارض السلع الأساسية واللحوم ، فى مختلف المدن والقرى ، وتوفير الأراضي اللازمة وتخصيصها للعارضين بالمجان، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمعورية ، بالتخفيف عن كاهل المواطنين ، وتوفير كافة احتياجات الأسرة المصرية من السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

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