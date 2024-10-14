قوافل لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في المنيا

تنفيذا لتوجيهات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا ، بالتوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، سواء ثابتة أو متحركة ، ضمن فاعليات مبادرة “بداية” بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث تم تخصيص قافلتين لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بعزبة البرنسه بقرية قلندول فى مركز ملوى.

الى جانب قيام مديرية التموين ، بالتعاون مع قسم مباحث التموين ، بتخصيص 3 سيارات لبيع السلع الغذائية مثل ، السكر، الأرز، الزيت، البطاطس، البصل، والطماطم ، بالإضافة ، إلى بيع اللحوم البلدية والمبردة ، والفراخ المجمدة ، بعدد من احياء مدينة المنيا الجديدة ، وذلك ضمن خطة المحافظة ، لتوفير السلع وخاصة اللحوم بأسعار مخفضة ، بالمقارنة بأسعارها فى الأسواق .

وأصدر اللواء كدوانى تعليماته المشددة ، بزيادة معدلات ضخ السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الإستهلاكية ، وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين، والسلاسل التجارية، وامداد المنافذ بكافة السلع الغذائية أولا بأول، و توفير كميات مناسبة من الخضراوات والفاكهة ، بأسعار للبيع باسعار مناسبة، موجها ، إلى إقامة معارض السلع الأساسية واللحوم ، فى مختلف المدن والقرى ، وتوفير الأراضي اللازمة وتخصيصها للعارضين بالمجان، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمعورية ، بالتخفيف عن كاهل المواطنين ، وتوفير كافة احتياجات الأسرة المصرية من السلع الأساسية بأسعار مناسبة.