نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الادعاء بوفاة أحد النزلاء "تم ذكر اسمه" وآخرين داخل أحد أقسام الشرطة بمديرية أمن الغربية بزعم وجود حشرات سامة داخل القسم.

مصدر أمني ينفي وفاة أحد النزلاء وآخرين داخل أحد أقسام الشرطة بالغربية

وأكد المصدر أن النزيل المشار إليه محكوم عليه في قضية "تبديد" بالحبس لمدة شهر وبدأ حبسه 18-9-2024 بمركز إصلاح وتأهيل قسم أول طنطا، وأن المذكور كان يعاني من أمراض مزمنة "الضغط والسكر"، وبتاريخ 24/9/2024 وحال شعوره بحالة إعياء جرى نقله لأحد مستشفيات الحميات بالغربية لتلقى العلاج اللازم.

وكشف التقرير الطبي أن الوفاة جاءت نتيجة هبوط في الدورة الدموية وتوقف في عضلة القلب بسبب التهاب رئوي وفشل كلوي، وأيدت أهليته ما سبق ولم يتهموا أحدا بالتسبب في الوفاة، وعدم صحة الادعاءات بشأن وفاة نزلاء آخرين داخل القسم.

وأوضح المصدر أن ذلك يأتي في إطار الحملات الممنهجة لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب وترويج الشائعات لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها.