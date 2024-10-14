كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة تشارك في احتفالية "حكاية شعب"

شارك حمدي محمد نور، المدرس المساعد بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة، وإبراهيم عوض سالم، المعيد بقسم النحت، في احتفالية "حكاية شعب" التي نظمتها القوات المسلحة اليوم ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ بقاعة المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة، وذلك ضمن الندوة التثقيفية الأربعين بمناسبة الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقدّم الفنانون خلال الاحتفالية تمثالين ضخمين لجنود مصر الأبطال، بارتفاع ٤ أمتار لكل منهما، ليكونا جزءًا من الديكور الفني للاحتفالية التي تجسد دور الفن في تخليد ذاكرة الأمة وانتصاراتها.

تعكس هذه المشاركة الفنية المتميزة الإسهام البارز لكلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة في الفعاليات الوطنية الكبرى، ودورها المستمر في إثراء المشهد الفني المصري.