رغم الحروب.. «مقام الفلسطينية» تشارك فى مهرجان الموسيقى العربية

يشهد مهرجان الموسيقى العربية، مشاركة حيوية وفعالة لفرقة «مقام» الموسيقية الفلسطينية، برغم الأحداث المأساوية التى تحدث فى قطاع غزة، إلا أن الفن الفلسطينى يرفض الاستسلام، للأحداث الدموية التى تحدث فى وطنهم، رافعين راية الفن، وإيصال صوتهم للعالم، وذلك يوم الخميس ١٧ أكتوبر على مسرح معهد الموسيقى العربية فى الثامنة والنصف مساءً، حيث قدم فنانوها من قلب الحرب والدمار فى قطاع غزة، ليعلوا صوت البلاد على صوت آلة الحرب.

«مقام» هى فرقة موسيقية فلسطينية تأسست فى أغسطس 2021 بقطاع غزة بجهود فردية من قبل خمسة أساتذة فى الموسيقى، حيث تهتم الفرقة بالموسيقى العربية الكلاسيكية وتقدم مقطوعات آلية وغنائية بأسلوب متطور وعصرى وتعزف على آلات التخت الشرقى الفردية والأساسية والقانون والعود والبيانو والإيقاع والكونترباص والناى والبزق، وتهتم الفرقة بهويتها الفلسطينية الموسيقية عبر أسلوبها فى توزيع المقطوعات الموسيقية الآلية والغنائية بأسلوبها الخاص.

وتعمل الفرقة على المزج بين أنواع الموسيقى التراثية والمعاصرة مع الحفاظ على الأصالة والتراث، انطلاقا من إيمانهم أن الموسيقى أحد أهم العناصر فى بناء ثقافات الشعوب والمجتمعات والتى تسافر بالحدود، ولأن الإيمان بالفكرة والرسالة التى يحملها الفنان هو الذى يخلق الإبداع والاستمرارية.

وشاركت فرقة مقام بمهرجانات محلية كمهرجان أثر الفراشة، ولها عروض موسيقية فى مركز القطان الثقافى بقطاع غزة، والمركز الثقافى الفرنسى بقطاع غزة، ودار الأوبرا المصرية، والمركز الثقافى الفرنسى بالقاهرة، ومركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.