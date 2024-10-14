اقرأ بالوفد غدا: السيسي.. المصريون صنعوا المستحيل

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "السيسي: المصريون صنعوا المستحيل".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

السلام يفرض علينا الاستمرار في بناء قدرات القوة الشاملة

ردع أي محاولة تفكير للاعتداء على الدولة

قريبا أخبار مهمة عن طرح المطارات والبنوك

وزير المالية: مصر تمتلك احتياطات آمنة من السلع الأساسية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه يجتمع اليوم في تقليد سنوي متجدد للاحتفاء بانتصار كان وسيظل علامة فارقة في تاريخ الوطن العزيز، موضحا أن انتصار أكتوبر: «معبرًا عن إرادة أمة حولت الهزيمة إلى نصر، ورفعت أعلام مصر على أرض سيناء، في ملحمة سطرها الجيش والشعب، ليحفروا في ذاكرة هذا الوطن بطولات النصر الذي نفخر به جيلا بعد جيل».



وأضاف السيسي خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة تحت عنوان «نصر أكتوبر 1973 حكاية شعب»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنّه رغم مرور 51 عاما ما زال نصر أكتوبر يفيض بالعبر والدروس والتجارب التي نستلهم منها رؤيتنا لحاضرنا ومستقبلنا، وتؤكد أن التخطيط العلمي والتنفيذ الدقيق والتكاتف أمام التحديات، هو السبيل المضمون لتحقيق الأهداف.

وتقدم رئيس الجمهورية، بأسمى آيات التقدير إلى أبطال مصر من شهداء القوات المسلحة في حرب أكتوبر وجميع الحروب، مواصلا: "وأقول لأسرهم وذويهم إن شعب مصر أصيل لا ينسى من ضحوا من أجله وأن مصر ستظل بارة بكم كما أبناؤكم بارين بها، كما أتوجه بالتهنئة إلى قيادات وأبناء القوات المسلحة المصرية بعيد النصر، فقد كنتم على مدار التاريخ حصن الوطن ويده الضاربة في حماية أرضه وحفظ كرامته".



ووجه الرئيس التحية للمواطن المصري صاحب الإرادة والقرار في معادلة مواجهة التحديات وتنمية القدرات، مؤكدًا، أنه بتلاحمنا وإخلاصنا ووعينا قادرون على تجاوز الظروف الصعبة كما تجاوزناها من قبل مهما كانت صعوبتها، وفي ذات الوقت نحرص على الاستمرار في التنمية لتحسين ظروف المعيشة وبناء مستقبل أفضل تحظى به مصرُ بالمكانة اللائقة التي تستحقها بين الأمم.